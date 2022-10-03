В Челябинской области в два раза выросли продажи запчастей на иномарки

Спрос на запчасти к иномаркам вырос на фоне подорожавших авто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Продажи автозапчастей для автомобилей иностранного производства в Челябинской области увеличились в два раза. Как URA.RU сообщили участники рынка, это связано со снижением покупок новых машин.

«Новый канал продаж через маркетплейс в интернете позволил нам в два раза увеличить реализацию запчастей на иномарки. Мы смогли перекрыть объемы производства, которое раньше было нацелено на поставки автозаводам», — отметила в разговоре с корреспондентом URA.RU гендиректор завода «Трек» из Миасса Елена Падучина.

Предприятие производит шаровые шарниры, наконечники и стойки стабилизаторов. Компания освоила выпуск продукции для французских, южнокорейских, японских и американской моделей авто. Продажи товара автовладельцам заместили по объему серийные поставки на автозавод в Калуге, собиравшему до начала 2022 года иномарки европейских брендов.

Рост продаж запчастей в магазине RAZ74 Челябинска связали с удорожанием иномарок. Снижением доступности машин породило волну спроса на комплектующие. В компании URA.RU пояснили, что покупатель выбирает дешевизну. Ради конкуренции приходится бороться за качество при низких ценах.