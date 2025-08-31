31 августа 2025

Экс-мэру Челябинска запретили строить автостоянку возле ЖК у Изумрудного карьера. Скрин

Участок находится в 70 метрах от Изумрудного берега
Участок находится в 70 метрах от Изумрудного берега

Бывшему мэру Челябинска Сергею Давыдову, которому принадлежит компания «ДСТ №1», отказали в строительстве автостоянки возле будущего ЖК на берегу Изумрудного карьера в Челябинске. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (хранение автотранспорта) в территориальной зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах стабилизации по улице Калининградской в Центральном районе Челябинска. Отказ связан с несоответствием испрашиваемого вида разрешенного использования земельного участка Правилам землепользования и застройки города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.

Ранее стало известно, что новую пятиэтажку построят рядом с домом №60, большим кирпичным коттеджем, на улице Калининградской. В 70 метрах от границы территории — берег Изумрудного карьера.

В сентябре 2024 года компании «ДСТ №1» разрешили строить среднеэтажный ЖК на берегу Изумрудного карьера. Кадастровая стоимость участка площадью 4,1 тысячи квадратных метров составила 8,2 миллиона рублей.

Строительство недвижимости у Изумрудного карьера Давыдов начинает не впервые. В 2013 году фирма бывшего сити-менеджера «Авега» заключила договор аренды земельного участка на улице Шахтерской. Между карьером и Шершневским водохранилищем компания Давыдова должна была провести масштабную реконструкцию бывшего профилактория «Союз» под крупный гостиничный комплекс.

В 2016 году прокуратура подала иск в арбитражный суд региона, усмотрев нарушения. В ходе разбирательств оказалось, что два земельных участках в разных зонах были предоставлены для строительства одного объекта. Соглашение между комитетом по управлению имуществом и «Авегой» признали недействительным.

Главой города Челябинска Давыдов был с мая 2010 по декабрь 2014 года. С поста чиновника сняли после возбуждения уголовного дела за крупные хищения из бюджета. Позже дело переквалифицировали, признав Давыдова виновным в использовании своих служебных полномочий (часть 1 статьи 285 УК РФ). Экс-мэр погасил ущерб и выплатил штраф, после чего дело было закрыто.

Площадь участка под застройку - более 4 тысяч квадратных метров
Площадь участка под застройку - более 4 тысяч квадратных метров
Фото:

