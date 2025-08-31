31 августа 2025

Мошенники обманули на 10 млн рублей вдову участника СВО из Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинка последовала инструкциям, которые ей дали мошенники
Челябинка последовала инструкциям, которые ей дали мошенники Фото:

Мошенники обманули вдову участника СВО из Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, она перевела им более 10 млн рублей.

«Потерпевшая, которая оказалась вдовой участника специальной военной операции, рассказала полицейским, что в одном из зарубежных мессенджеров ей поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов. Звонивший сообщил об оформленном на ее имя кредитном обязательстве, денежные средства которого переведены в поддержку недружественной страны, в связи с чем проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

После злоумышленники начали «раскручивать» женщину. С ней связался лже-сотрудник ЦБ РФ, который убедил ее перевести сбережения на «безопасный счет». Доверившись, челябинка лишилась более 10 млн рублей. После обращения в полицию было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

«Сотрудники правоохранительных органов, банков и иных структур никогда не звонят с сообщениями о попытках несанкционированного доступа к вашим счетам и картам, не принуждают к оформлению кредитов и переводам денежных средств на безопасные счета. Лучшей и самой действенной тактикой в подобных случаях является прекращение разговора. Это поможет сохранить ваши денежные средства», — напомнили в пресс-службе ведомства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мошенники обманули вдову участника СВО из Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, она перевела им более 10 млн рублей. «Потерпевшая, которая оказалась вдовой участника специальной военной операции, рассказала полицейским, что в одном из зарубежных мессенджеров ей поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов. Звонивший сообщил об оформленном на ее имя кредитном обязательстве, денежные средства которого переведены в поддержку недружественной страны, в связи с чем проводится проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. После злоумышленники начали «раскручивать» женщину. С ней связался лже-сотрудник ЦБ РФ, который убедил ее перевести сбережения на «безопасный счет». Доверившись, челябинка лишилась более 10 млн рублей. После обращения в полицию было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. «Сотрудники правоохранительных органов, банков и иных структур никогда не звонят с сообщениями о попытках несанкционированного доступа к вашим счетам и картам, не принуждают к оформлению кредитов и переводам денежных средств на безопасные счета. Лучшей и самой действенной тактикой в подобных случаях является прекращение разговора. Это поможет сохранить ваши денежные средства», — напомнили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...