Депутат Государственной думы РФ Валерий Гартунг требует обратить внимание на проблемы жителей поселка Увельского. По словам депутата, он готов дойти до уровня губернатора.
«Вода в подвале, вода с потолка — жители Увельского вынуждены выживать в невыносимых условиях. За помощью они обратились к депутату Государственной Думы Валерию Гартунгу. Будем думать, как помочь жителям. Планирую обсудить обращения граждан с главой района. Если у него не получится решить проблемы, буду обращаться к губернатору», — заявил депутат в своих соцсетях.
По словам депутата, причина проблем в том, что содержанием домов в поселке занимаются не управляющие, а обслуживающие компании. Одно слово в названии меняет суть работы компаний.
«Казалось бы, функции одни, но статус различный, — объясняет Валерий Гартунг. — Обслуживающей компании не надо проходить лицензирование, она не несет всей полноты ответственности, как УК. И качество работы, как выяснилось, намного хуже. Фактически, эти организации просто собирают с жильцов деньги и ничего не делают». При этом дома без должного ухода ветшают и разрушаются очень быстро.
