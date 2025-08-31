31 августа 2025

Депутат Госдумы Гартунг требует разбирательства в коллапсе в селе Увельском. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валерий Гартунг убедился в серьезности ситуации в Увельском
Валерий Гартунг убедился в серьезности ситуации в Увельском Фото:

Депутат Государственной думы РФ Валерий Гартунг требует обратить внимание на проблемы жителей поселка Увельского. По словам депутата, он готов дойти до уровня губернатора.

«Вода в подвале, вода с потолка — жители Увельского вынуждены выживать в невыносимых условиях. За помощью они обратились к депутату Государственной Думы Валерию Гартунгу. Будем думать, как помочь жителям. Планирую обсудить обращения граждан с главой района. Если у него не получится решить проблемы, буду обращаться к губернатору», — заявил депутат в своих соцсетях.

По словам депутата, причина проблем в том, что содержанием домов в поселке занимаются не управляющие, а обслуживающие компании. Одно слово в названии меняет суть работы компаний.

«Казалось бы, функции одни, но статус различный, — объясняет Валерий Гартунг. — Обслуживающей компании не надо проходить лицензирование, она не несет всей полноты ответственности, как УК. И качество работы, как выяснилось, намного хуже. Фактически, эти организации просто собирают с жильцов деньги и ничего не делают». При этом дома без должного ухода ветшают и разрушаются очень быстро.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Государственной думы РФ Валерий Гартунг требует обратить внимание на проблемы жителей поселка Увельского. По словам депутата, он готов дойти до уровня губернатора. «Вода в подвале, вода с потолка — жители Увельского вынуждены выживать в невыносимых условиях. За помощью они обратились к депутату Государственной Думы Валерию Гартунгу. Будем думать, как помочь жителям. Планирую обсудить обращения граждан с главой района. Если у него не получится решить проблемы, буду обращаться к губернатору», — заявил депутат в своих соцсетях. По словам депутата, причина проблем в том, что содержанием домов в поселке занимаются не управляющие, а обслуживающие компании. Одно слово в названии меняет суть работы компаний. «Казалось бы, функции одни, но статус различный, — объясняет Валерий Гартунг. — Обслуживающей компании не надо проходить лицензирование, она не несет всей полноты ответственности, как УК. И качество работы, как выяснилось, намного хуже. Фактически, эти организации просто собирают с жильцов деньги и ничего не делают». При этом дома без должного ухода ветшают и разрушаются очень быстро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...