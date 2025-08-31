Текслер на открытии лицея в Челябинске нашел ошибку в знаковой дате истории РФ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратил внимание на неточность в стенде с историей России в новом лицее «Созвездие». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Губернатор указал на ошибку начала правления династии Рюриковичей. На стенде был указан 1147 год, однако он четко указал действительную дату: правление началось в 862-м», — передает корреспондент URA.RU.
Директор школы объяснила, что произошла техническая ошибка. Она пообещала проверить все стенды и внести исправления.
Опечатку Текслер заметил в день открытия инновационного лицея «Созвездие» (многопрофильный лицей № 148 в микрорайоне № 34). Он стал одним из четырех новых учебных заведений, двери которых распахнулись для школьников региона 1 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!