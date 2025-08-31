В Снежинске (Челябинская область) «Нива» протаранила автомобиль Росгвардии, который ехал со спецсигналами. В аварии пострадало трое человек.
«Предварительно, служебное авто двигалось со спецсигналами и на перекрестке столкнулось с „Нивой“. От удара машину Росгвардии откинуло на Hyundai», — сообщает Агентство чрезвычайных новостей.
По данным издания, в аварии пострадало три человека. Среди них водитель и пассажир Росгвардии, а также задержанная сотрудниками девушка.
URA.RU связалось с пресс-службой Росгвардии по региону. Там сообщили, что информация будет позднее.
