В центре Челябинска самые дешевые квартиры на вторичном рынке продаются на улице Энгельса по 2-2,7 миллиона рублей за объект. Стоимость «квадрата» — 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила президент гильдии «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«Самое дешевое жилье в центре Челябинска можно приобрести на улице Энгельса. В доме коридорного типа квартиры площадью 20-27 квадратных метров продаются по 100 000 рублей за квадратный метр», — отметила Шатрукова.
На втором месте по стоимости, отметила Шатрукова, хрущевки, особенно расположенные на первом и последнем этажах. Так, на Энгельса, 42 за 3 000 000 рублей продается квартира площадью 32 квадратных метра. Она расположена на первом этаже в кирпичном доме. Жилое задние было построено в 1978 году.
Также на пересечении улиц Энгельса и Худякова однокомнатная квартира площадью 30 квадратных метров продается за 2 900 000 рублей. Дом находится рядом с заведением «Пейте черный кофе». Квартира расположена недалеко от «Белого рынка» и ЮУрГУ. При этом, отмечает президент гильдии риелторов «Южный Урал», при покупке стоит учитывать, что такие вторичные квартиры в основном находятся в «убитом» состоянии, зачастую им требуется ремонт.
