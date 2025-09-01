Челябинцы изучили секрет лечения рака печени соком папайи

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) в Челябинске раскрыли свойства сока папайи при лечении онкозаболеваний. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, лечебные свойства фрукта давно известны жителям Глобального юга.
«Удалось доказать высокую эффективность содержащейся в папайе биоактивной фракции бутанола BBF в уничтожении клеток серии HepG2. Они связаны с онкозаболеваниями печени у человека», — рассказали URA.RU в ЮУрГУ.
Исследование проводилось в сотрудничестве с учеными Центрального НИИ лекарственных средств Индии. (CSIR-CDRI). ЮУрГУ в авторском коллективе представили директор Высшей медико-биологической школы (ВМБШ) челябинского вуза Ирина Потороко и старший научный сотрудник школы Вариша Анжум. Исследователи изучили активность флавоноидов из папайи. Основной акцент в работе был сделан на влиянии этих веществ на уровень тромбоцитов в крови больного, страдающего лихорадкой Денге. Результат опубликован в Южно-Африканском ботаническом журнале.
Вирус лихорадки переносится кровососущими насекомыми и летучими мышами. Возможна передача инфекции от человека к человеку. Для лихорадки характерны внутренние кровоизлияния. Причиной кровоизлияний является тромбоцитопения — низкий уровень тромбоцитов. Это делает кровь слишком «жидкой». Если процесс вовремя не остановить, больной может впасть в шоковое состояние и умереть.
Специалисты ЮУрГУ проанализировали механизм действия полифенолов, выделенных из сока папайи. Они установили, что именно эти вещества способствуют заживляющему действую папайи. Флавоноиды способны повышать уровень тромбоцитов в крови, стимулируя гемопоэз — процесс выработки эритроцитов, тромбоцитов и других клеток крови. Исследование показало влияние и других составляющих сока тропического фрукта, оказывающие противовоспалительное действие.
Путь от лабораторных данных до внедрения конкретных лекарств в клиническую практику может занять значительное время. Исследования показывают, что сок папайи с его уникальным составом может предложить комплексный подход к терапии тромбоцитопении, возникающей при заболеваниях, подобных лихорадке Денге. В это же время важно учитывать, что эффективные методы лечения требуют строжайшей научной проверки перед их широким применением в медицинской практике.
