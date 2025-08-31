31 августа 2025

Почти половина челябинцев высказались за возвращение к 8- и 10-летке в школах

Больше всего сокращение срока обучения поддерживают родители школьников
В Челябинске 43% горожан высказались за возвращение к восьми- и 10-летке в школах, а 44% высказались против. Накануне председатель Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко предложил вернуться к этой системе, сообщили в пресс-службе SuperJob.

«Самую большую поддержку идея получила среди родителей школьников. 46% высказались за, а 32% — против. Причем, среди родителей за сокращение срока обучения чаще всего выступают отцы — в 50% случаев», — сообщили в пресс-службе.

В наибольшей степени проект поддерживают челябинцы старше 45 лет. Так, 60% выступают за возврат в восьми- и 10-летнему образованию. Также данную реформу чаще всего поддерживают респонденты с высшим образованием и зарплатой от 100 тысяч рублей.

