Контрразведчики поздравили подшефные классы с Днем знаний

Сотрудники и ветераны Управления федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Челябинской области поздравили учащихся своих подшефных образовательных учреждений с началом нового учебного года. Поздравления получили ребята из школы № 118 имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова, образовательного центра № 5 города Челябинска, а также Есаульской школы-интерната, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Контрразведчики поздравили подшефных с Днем знаний. Подобные встречи контрразведчиков с детьми стали уже давней доброй традицией», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
В этом году руководство управления и ветераны посетили профильный класс образовательного центра № 5, расположенный в Курчатовском районе Челябинска. С 2022 года здесь действуют единственные в регионе профильные классы, ориентированные на подготовку будущих специалистов федеральной службы безопасности. Совместно с управлением ФСБ России по Челябинской области реализуется целевая программа по подготовке старшеклассников к поступлению в образовательные учреждения ФСБ России.
На торжественной линейке, состоявшейся сегодня, кадеты дали присягу, получили погоны и новые звания. Отличившимся были поручены обязанности командиров.
Сотрудники и ветераны ФСБ на постоянной основе проводят с подшефными школами уроки мужества и патриотического воспитания. Также организуют тематические встречи и посещения музеев региона, участвуют вместе с воспитанниками в спортивных мероприятиях, добавили в пресс-службе ведомства.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и прокурор Игорь Донгаузер ранее приняли участие в открытии первого прокурорского класса в регионе. Ребята будут учиться на базе инновационного лицея «Созвездие» в микрорайоне № 34, сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
