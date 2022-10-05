Депутат просит организовать в Кургане курсы выживания для мужчин

06 октября 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Депутат считает, что готовить мужчин к боевым условиям нужно в Кургане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат Курганской городской думы Яков Сидоров предложил властям организовать в Кургане курсы для подготовки мужчин, которые могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом он сказал во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте». «Мое предложение нашим властям: давайте откроем небольшие добровольческие курсы, на которых можно некоторые моменты осваивать в Кургане. Например, вопросы, связанные с тактическими, медицинскими аспектами, ориентированием на местности. Тех вещей, которые могут пригодиться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своего товарища. А там, на краткосрочных курсах можно вплотную заняться практической стрельбой», — сказал Сидоров. Сидоров отметил, что ранее, перед отправкой на службу в Афганистан, проходил шестимесячное обучение, и по профессии он разведчик-дальномерщик. По его словам, за 35 лет произошли изменения, поэтому он был бы не готов участвовать в боевых действиях. «Призовут или не призовут вас, даже если вам, как мне, 53 года, никто не знает. Но я бы хотел пойти, если меня призовут, подготовленным солдатом с четким пониманием, что и как стреляет», — добавил он. Ранее URA.RU писало, что Яков Сидоров помогает курганцу заменить мобилизацию альтернативной гражданской службой. К депутату-юристу обратился мужчина, ранее служивший в горячей точке и уверовавший в Бога. Он просил о возможности предоставить ему альтернативную службу, юрист помогает составить соответствующее заявление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Курганской городской думы Яков Сидоров предложил властям организовать в Кургане курсы для подготовки мужчин, которые могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом он сказал во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте». «Мое предложение нашим властям: давайте откроем небольшие добровольческие курсы, на которых можно некоторые моменты осваивать в Кургане. Например, вопросы, связанные с тактическими, медицинскими аспектами, ориентированием на местности. Тех вещей, которые могут пригодиться, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своего товарища. А там, на краткосрочных курсах можно вплотную заняться практической стрельбой», — сказал Сидоров. Сидоров отметил, что ранее, перед отправкой на службу в Афганистан, проходил шестимесячное обучение, и по профессии он разведчик-дальномерщик. По его словам, за 35 лет произошли изменения, поэтому он был бы не готов участвовать в боевых действиях. «Призовут или не призовут вас, даже если вам, как мне, 53 года, никто не знает. Но я бы хотел пойти, если меня призовут, подготовленным солдатом с четким пониманием, что и как стреляет», — добавил он. Ранее URA.RU писало, что Яков Сидоров помогает курганцу заменить мобилизацию альтернативной гражданской службой. К депутату-юристу обратился мужчина, ранее служивший в горячей точке и уверовавший в Бога. Он просил о возможности предоставить ему альтернативную службу, юрист помогает составить соответствующее заявление.