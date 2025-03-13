Тысячам екатеринбуржцам разрешат навсегда ездить бесплатно в транспорте

Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники и бывшие узники гетто смогут бесплатно ездить на общественном транспорте Екатеринбурга. Под бессрочную льготу попадают более 2300 горожан, рассказали URA.RU в пресс-службе горадминистрации.
«Речь об автобусах, трамваях, троллейбусах и метро», — пояснил в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов. Постановление о предоставлении льгот отдельным категориям граждан он подписал 13 марта на заседании коллегии администрации.
Бесплатно проехать можно, предъявив удостоверение, подтверждающее особый статус. По словам мэра, такая акция стала возможной благодаря применению брутто-контрактов — одного из главных пунктов транспортной реформы, которую Орлов анонсировал в начале 2024 года.
Брутто-контракты подразумевают, что перевозчик будет получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет. Трамваи и троллейбусы на эту схему были переведены 1 августа, с автобусными перевозчиками эту работу хотели провести к концу года, однако ее перенесли до 1 февраля 2025-го.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!