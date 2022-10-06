06 октября 2022

В ЯНАО ищут уборщицу с зарплатой больше ста тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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VEER mall на этапе подготовки к техническому открытию. Екатеринбург , уборщица, моет пол, клининг, клининговая служба
Уборщице в Новом Уренгое предлагают зарплату до 140 тысяч рублей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) ищут уборщицу для работы вахтовым методом с заработной платой сто сорок тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте hh.ru.

«Основная обязанность — уборка мест общего пользования. Требования: аккуратность, ответственность, трудолюбие, выполнение должностных обязанностей, а также возможность оформить северный медосмотр и медкнижку. Заработная плата от 70 тысяч до 140 тысяч рублей», — уточняется в описании вакансии.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте ищут бухгалтера с зарплатой в миллион. Основным требованием является опыт работы на аналогичной должности в крупной компании.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) ищут уборщицу для работы вахтовым методом с заработной платой сто сорок тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте hh.ru. «Основная обязанность — уборка мест общего пользования. Требования: аккуратность, ответственность, трудолюбие, выполнение должностных обязанностей, а также возможность оформить северный медосмотр и медкнижку. Заработная плата от 70 тысяч до 140 тысяч рублей», — уточняется в описании вакансии. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте ищут бухгалтера с зарплатой в миллион. Основным требованием является опыт работы на аналогичной должности в крупной компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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