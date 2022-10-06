В ЯНАО ищут уборщицу с зарплатой больше ста тысяч рублей

Уборщице в Новом Уренгое предлагают зарплату до 140 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) ищут уборщицу для работы вахтовым методом с заработной платой сто сорок тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте hh.ru.

«Основная обязанность — уборка мест общего пользования. Требования: аккуратность, ответственность, трудолюбие, выполнение должностных обязанностей, а также возможность оформить северный медосмотр и медкнижку. Заработная плата от 70 тысяч до 140 тысяч рублей», — уточняется в описании вакансии.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте ищут бухгалтера с зарплатой в миллион. Основным требованием является опыт работы на аналогичной должности в крупной компании.