06 октября 2022

Челябинские ревизоры выявили нарушения на 5,7 миллиардов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения между КСП Челябинской области и ЧелГУ. Челябинск, контрольно-счетная палата челябинской области, шеврон ксп
По результатам отчетов КСП в регионе возбуждено 12 уголовных дел Фото:

Ревизоры Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) выявили нарушения на 5,7 миллиардов рублей при использовании бюджетных средств. Об этом 7 октября URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Контрольно-счетная палата области за 9 месяцев 2022 года провела 295 мероприятий на сумму свыше 10 млрд рублей. По итогам проверок выявлено нарушений на 5,7 млрд рублей при использовании бюджетных средств», — сообщили URA.RU в КСП.

Всего ревизоры выявили 5,4 тыс. нарушений. Как правило, эти нарушения затрагивают сферу закупок, правила управления имуществом или приводят к неэффективному использованию бюджетных средств.

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами КСП направила 59 отчетов. По результатам этих документов в регионе возбуждено 12 уголовных дел.

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Ревизоры Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) выявили нарушения на 5,7 миллиардов рублей при использовании бюджетных средств. Об этом 7 октября URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Контрольно-счетная палата области за 9 месяцев 2022 года провела 295 мероприятий на сумму свыше 10 млрд рублей. По итогам проверок выявлено нарушений на 5,7 млрд рублей при использовании бюджетных средств», — сообщили URA.RU в КСП. Всего ревизоры выявили 5,4 тыс. нарушений. Как правило, эти нарушения затрагивают сферу закупок, правила управления имуществом или приводят к неэффективному использованию бюджетных средств. В рамках взаимодействия с правоохранительными органами КСП направила 59 отчетов. По результатам этих документов в регионе возбуждено 12 уголовных дел.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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