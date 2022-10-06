Челябинские ревизоры выявили нарушения на 5,7 миллиардов рублей

Ревизоры Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) выявили нарушения на 5,7 миллиардов рублей при использовании бюджетных средств. Об этом 7 октября URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Контрольно-счетная палата области за 9 месяцев 2022 года провела 295 мероприятий на сумму свыше 10 млрд рублей. По итогам проверок выявлено нарушений на 5,7 млрд рублей при использовании бюджетных средств», — сообщили URA.RU в КСП.
Всего ревизоры выявили 5,4 тыс. нарушений. Как правило, эти нарушения затрагивают сферу закупок, правила управления имуществом или приводят к неэффективному использованию бюджетных средств.
В рамках взаимодействия с правоохранительными органами КСП направила 59 отчетов. По результатам этих документов в регионе возбуждено 12 уголовных дел.
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