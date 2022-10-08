Нефтеюганский район ХМАО отправил в Донбасс гуманитарную помощь

Нефтеюганский район ХМАО отправил в Донбасс 9 тонн гуманитарных грузов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Большую партию гуманитарных грузов для помощи жителям Донбасса отправили из Нефтеюганского района ХМАО. Об этом сообщил депутат Думы ХМАО Владимир Семенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Очередной гуманитарный груз сегодня отправился на Донбасс из Нефтеюганского района. Всего 9 тонн продуктов длительного хранения», — написал Семенов в соцсети.

Он написал, что сбор помощи для жителей Донбасса не останавливается и идет по всему округу. В сборах участвуют предприятия, органы власти, организации и тысячи неравнодушных югорчан.

Ранее URA.RU рассказало, что в августе из Сургута отправили 60 тонн гуманитарных грузов. Кроме продуктов питания жители ХМАО отправили в Донбасс книги на русском языке.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Характер операции вынужденный, цель — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.