08 октября 2022
07 октября 2022
06 октября 2022

Нефтеюганский район ХМАО отправил в Донбасс гуманитарную помощь

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи для жителей Донецкой народной республики. Челябинск , фура, грузовик, гуманитарка, гуманитарная помощь донбассу
Нефтеюганский район ХМАО отправил в Донбасс 9 тонн гуманитарных грузов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Большую партию гуманитарных грузов для помощи жителям Донбасса отправили из Нефтеюганского района ХМАО. Об этом сообщил депутат Думы ХМАО Владимир Семенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Очередной гуманитарный груз сегодня отправился на Донбасс из Нефтеюганского района. Всего 9 тонн продуктов длительного хранения», — написал Семенов в соцсети.

Он написал, что сбор помощи для жителей Донбасса не останавливается и идет по всему округу. В сборах участвуют предприятия, органы власти, организации и тысячи неравнодушных югорчан.

Ранее URA.RU рассказало, что в августе из Сургута отправили 60 тонн гуманитарных грузов. Кроме продуктов питания жители ХМАО отправили в Донбасс книги на русском языке.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Характер операции вынужденный, цель — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.

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Большую партию гуманитарных грузов для помощи жителям Донбасса отправили из Нефтеюганского района ХМАО. Об этом сообщил депутат Думы ХМАО Владимир Семенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Очередной гуманитарный груз сегодня отправился на Донбасс из Нефтеюганского района. Всего 9 тонн продуктов длительного хранения», — написал Семенов в соцсети. Он написал, что сбор помощи для жителей Донбасса не останавливается и идет по всему округу. В сборах участвуют предприятия, органы власти, организации и тысячи неравнодушных югорчан. Ранее URA.RU рассказало, что в августе из Сургута отправили 60 тонн гуманитарных грузов. Кроме продуктов питания жители ХМАО отправили в Донбасс книги на русском языке. 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Характер операции вынужденный, цель — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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