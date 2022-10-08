Нефтеюганский район ХМАО отправил в Донбасс гуманитарную помощь

Большую партию гуманитарных грузов для помощи жителям Донбасса отправили из Нефтеюганского района ХМАО. Об этом сообщил депутат Думы ХМАО Владимир Семенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Очередной гуманитарный груз сегодня отправился на Донбасс из Нефтеюганского района. Всего 9 тонн продуктов длительного хранения», — написал Семенов в соцсети.
Он написал, что сбор помощи для жителей Донбасса не останавливается и идет по всему округу. В сборах участвуют предприятия, органы власти, организации и тысячи неравнодушных югорчан.
Ранее URA.RU рассказало, что в августе из Сургута отправили 60 тонн гуманитарных грузов. Кроме продуктов питания жители ХМАО отправили в Донбасс книги на русском языке.
24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Характер операции вынужденный, цель — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.
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