Температура в Пермском крае повысится до +15 градусов

Предположительно, самым теплым днем предстоящей трудовой недели (с 10 по 16 октября) в Пермском крае окажется среда. Пермские синоптики предсказали теплую и относительно сухую погоду в регионе.
«Благоприятный характер погоды будет обусловлен преимущественным влиянием барических гребней в средней тропосфере. 12 октября ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов (при прояснениях до -3), днем от +10 до +15градусов» — написано на сайте метеопроекта «Метеоролог и я».
По предварительным данным регион к выходным в Прикамье немного похолодает днем: от +5 до +10 градусов. Ночной фон останется на прежнем уровне: от +1 до +6 градусов. Метеорологи предупреждают, что на территорию придут небольшие и умеренные дожди.
О том, что в Пермь в начале октября на несколько дней пришло тепло, URA.RU писало ранее. Синоптики Гидрометцентра России, фиксировали поднятие столбика термометра до отметки в +18 градусов.
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