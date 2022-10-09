Температура в Пермском крае повысится до +15 градусов

10 октября 2022 в 06:14 Размер текста - 17 +

В понедельник воздух прогреется до +14 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Предположительно, самым теплым днем предстоящей трудовой недели (с 10 по 16 октября) в Пермском крае окажется среда. Пермские синоптики предсказали теплую и относительно сухую погоду в регионе. «Благоприятный характер погоды будет обусловлен преимущественным влиянием барических гребней в средней тропосфере. 12 октября ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов (при прояснениях до -3), днем от +10 до +15градусов» — написано на сайте метеопроекта «Метеоролог и я». По предварительным данным регион к выходным в Прикамье немного похолодает днем: от +5 до +10 градусов. Ночной фон останется на прежнем уровне: от +1 до +6 градусов. Метеорологи предупреждают, что на территорию придут небольшие и умеренные дожди. О том, что в Пермь в начале октября на несколько дней пришло тепло, URA.RU писало ранее. Синоптики Гидрометцентра России, фиксировали поднятие столбика термометра до отметки в +18 градусов.

Предположительно, самым теплым днем предстоящей трудовой недели (с 10 по 16 октября) в Пермском крае окажется среда. Пермские синоптики предсказали теплую и относительно сухую погоду в регионе. «Благоприятный характер погоды будет обусловлен преимущественным влиянием барических гребней в средней тропосфере. 12 октября ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов (при прояснениях до -3), днем от +10 до +15градусов» — написано на сайте метеопроекта «Метеоролог и я». По предварительным данным регион к выходным в Прикамье немного похолодает днем: от +5 до +10 градусов. Ночной фон останется на прежнем уровне: от +1 до +6 градусов. Метеорологи предупреждают, что на территорию придут небольшие и умеренные дожди. О том, что в Пермь в начале октября на несколько дней пришло тепло, URA.RU писало ранее. Синоптики Гидрометцентра России, фиксировали поднятие столбика термометра до отметки в +18 градусов.