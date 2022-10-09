09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Температура в Пермском крае повысится до +15 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осенний город. Тюмень, погода, листья, желтые листья, природа, осень, осенние листья
В понедельник воздух прогреется до +14 градусов Фото:

Предположительно, самым теплым днем предстоящей трудовой недели (с 10 по 16 октября) в Пермском крае окажется среда. Пермские синоптики предсказали теплую и относительно сухую погоду в регионе.

«Благоприятный характер погоды будет обусловлен преимущественным влиянием барических гребней в средней тропосфере. 12 октября ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов (при прояснениях до -3), днем от +10 до +15градусов» — написано на сайте метеопроекта «Метеоролог и я».

По предварительным данным регион к выходным в Прикамье немного похолодает днем: от +5 до +10 градусов. Ночной фон останется на прежнем уровне: от +1 до +6 градусов. Метеорологи предупреждают, что на территорию придут небольшие и умеренные дожди.

О том, что в Пермь в начале октября на несколько дней пришло тепло, URA.RU писало ранее. Синоптики Гидрометцентра России, фиксировали поднятие столбика термометра до отметки в +18 градусов.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Предположительно, самым теплым днем предстоящей трудовой недели (с 10 по 16 октября) в Пермском крае окажется среда. Пермские синоптики предсказали теплую и относительно сухую погоду в регионе. «Благоприятный характер погоды будет обусловлен преимущественным влиянием барических гребней в средней тропосфере. 12 октября ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов (при прояснениях до -3), днем от +10 до +15градусов» — написано на сайте метеопроекта «Метеоролог и я». По предварительным данным регион к выходным в Прикамье немного похолодает днем: от +5 до +10 градусов. Ночной фон останется на прежнем уровне: от +1 до +6 градусов. Метеорологи предупреждают, что на территорию придут небольшие и умеренные дожди. О том, что в Пермь в начале октября на несколько дней пришло тепло, URA.RU писало ранее. Синоптики Гидрометцентра России, фиксировали поднятие столбика термометра до отметки в +18 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...