Тюменские чиновники закупают для себя вооруженную охрану

10 октября 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Охранники должны иметь при себе оружие и владеть боевыми приемами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменские власти потратят почти 60 млн рублей на вооруженную охрану департаментов и головного здания правительства области. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. «Оказание охранных услуг. Начальная цена: 59,5 млн рублей. Цель: обеспечение антитеррористической защищенности, пропускного режима и охраны в административных зданиях, занимаемых губернатором, правительством Тюменской области и исполнительными органами госвласти», — говорится в информации о закупке. Без малого 60 млн рублей потратят на защиту восьми зданий, включая правительство области. Для каждого объекта необходима военизированная охрана. Сотрудники должны иметь при себе оружие и владеть боевыми приемами. На работе им нельзя будет читать, пользоваться телефон (не по служебной необходимости) и вести любые посторонние переговоры с посетителями. Ранее URA.RU писало и о других закупках властей региона. В частности, представительский комплекс правительства Тюменской области объявил конкурс на предоставление услуг по проведению банкетов в ресторанах Тюмени в 2023 году. Одно из условий — продажа в них алкоголя.

Тюменские власти потратят почти 60 млн рублей на вооруженную охрану департаментов и головного здания правительства области. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. «Оказание охранных услуг. Начальная цена: 59,5 млн рублей. Цель: обеспечение антитеррористической защищенности, пропускного режима и охраны в административных зданиях, занимаемых губернатором, правительством Тюменской области и исполнительными органами госвласти», — говорится в информации о закупке. Без малого 60 млн рублей потратят на защиту восьми зданий, включая правительство области. Для каждого объекта необходима военизированная охрана. Сотрудники должны иметь при себе оружие и владеть боевыми приемами. На работе им нельзя будет читать, пользоваться телефон (не по служебной необходимости) и вести любые посторонние переговоры с посетителями. Ранее URA.RU писало и о других закупках властей региона. В частности, представительский комплекс правительства Тюменской области объявил конкурс на предоставление услуг по проведению банкетов в ресторанах Тюмени в 2023 году. Одно из условий — продажа в них алкоголя.