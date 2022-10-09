09 октября 2022
08 октября 2022

Тюменские чиновники закупают для себя вооруженную охрану

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Мамаевым Павлом и Кокориным Александром. Москва, оружие, кобура, судебный пристав, пистолет, охрана порядка
Охранники должны иметь при себе оружие и владеть боевыми приемами Фото:

Тюменские власти потратят почти 60 млн рублей на вооруженную охрану департаментов и головного здания правительства области. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

«Оказание охранных услуг. Начальная цена: 59,5 млн рублей. Цель: обеспечение антитеррористической защищенности, пропускного режима и охраны в административных зданиях, занимаемых губернатором, правительством Тюменской области и исполнительными органами госвласти», — говорится в информации о закупке.

Без малого 60 млн рублей потратят на защиту восьми зданий, включая правительство области. Для каждого объекта необходима военизированная охрана. Сотрудники должны иметь при себе оружие и владеть боевыми приемами. На работе им нельзя будет читать, пользоваться телефон (не по служебной необходимости) и вести любые посторонние переговоры с посетителями.

Ранее URA.RU писало и о других закупках властей региона. В частности, представительский комплекс правительства Тюменской области объявил конкурс на предоставление услуг по проведению банкетов в ресторанах Тюмени в 2023 году. Одно из условий — продажа в них алкоголя.

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Тюменские власти потратят почти 60 млн рублей на вооруженную охрану департаментов и головного здания правительства области. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. «Оказание охранных услуг. Начальная цена: 59,5 млн рублей. Цель: обеспечение антитеррористической защищенности, пропускного режима и охраны в административных зданиях, занимаемых губернатором, правительством Тюменской области и исполнительными органами госвласти», — говорится в информации о закупке. Без малого 60 млн рублей потратят на защиту восьми зданий, включая правительство области. Для каждого объекта необходима военизированная охрана. Сотрудники должны иметь при себе оружие и владеть боевыми приемами. На работе им нельзя будет читать, пользоваться телефон (не по служебной необходимости) и вести любые посторонние переговоры с посетителями. Ранее URA.RU писало и о других закупках властей региона. В частности, представительский комплекс правительства Тюменской области объявил конкурс на предоставление услуг по проведению банкетов в ресторанах Тюмени в 2023 году. Одно из условий — продажа в них алкоголя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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