Мобилизованный боец ММА из Тобольска рассказал о своем настрое перед СВО. Видео

Мобилизованный боец ММА Равиль Коробов из Тобольска записал видеообращение перед отправкой на СВО

11 октября 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Спортсмен пообещал вернуться со спецоперации, чтобы воплотить в жизнь свои грандиозные планы (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Чемпион по панкратиону и боец ММА Равиль Коробов из Тобольска, призванный в рамках мобилизации, записал видео из учебной части в Тюмени и рассказал о своем настрое перед поездкой на спецоперацию. Ролик опубликован в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «Все уже знают, что я попал под мобилизацию и ушел защищать Родину. Нахожусь в Тюмени, на Андреевском озере. Прохожу учебку, сколько еще — не знаю, но скоро поедем. Не волнуйтесь, у меня на гражданке остались грандиозные цели, так что по-любому вернусь», — заявил Равиль Коробов в записанном им видео. Молодой человек выступает в ММА (смешанные боевые искусства), не единожды становился чемпионом России по панкратиону. Повестку Коробов получил более недели назад. Сейчас вместе с другими мобилизованными жителями Тюменской области он находится на учебных сборах на полигоне ТВВИКУ. Частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. Как ранее писало URA.RU, 10 октября из Тюмени отправили мобилизованных жителей. Они отправились на полигоны Южного военного округа для прохождения дальнейшей подготовки перед отправкой на СВО. Как это было — в наших видео- и фоторепортаже.

Чемпион по панкратиону и боец ММА Равиль Коробов из Тобольска, призванный в рамках мобилизации, записал видео из учебной части в Тюмени и рассказал о своем настрое перед поездкой на спецоперацию. Ролик опубликован в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «Все уже знают, что я попал под мобилизацию и ушел защищать Родину. Нахожусь в Тюмени, на Андреевском озере. Прохожу учебку, сколько еще — не знаю, но скоро поедем. Не волнуйтесь, у меня на гражданке остались грандиозные цели, так что по-любому вернусь», — заявил Равиль Коробов в записанном им видео. Молодой человек выступает в ММА (смешанные боевые искусства), не единожды становился чемпионом России по панкратиону. Повестку Коробов получил более недели назад. Сейчас вместе с другими мобилизованными жителями Тюменской области он находится на учебных сборах на полигоне ТВВИКУ. Частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. Как ранее писало URA.RU, 10 октября из Тюмени отправили мобилизованных жителей. Они отправились на полигоны Южного военного округа для прохождения дальнейшей подготовки перед отправкой на СВО. Как это было — в наших видео- и фоторепортаже.