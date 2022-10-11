Росгвардеец из ЯНАО вошел в «Команду Путина»

Росгвардеец спас пожилую женщину от пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудник Росгвардии ЯНАО капитан полиции Никита Сапаев стал лауреатом премии «Команда Путина», учрежденной Общероссийским народным фронтом. Находясь на службе, росгвардеец узнал о пожаре в своем доме, прибыл на место происшествия и помог пожилой женщине покинуть задымленное помещение.

«В декабре 2021 года в Лабытнанги росгвардеец находился на службе, когда узнал о пожаре в своем доме. Мужчина прибыл на место происшествия. Он знал, что в квартире по соседству могла оставаться одинокая пожилая женщина, поэтому, не обращая внимания на сильное задымление, отправился на второй этаж, достучался до соседки и помог ей покинуть дом», — сообщает официальная страница УФС войск национальной гвардии РФ по ЯНАО.

Сам лауреат отметил, что не считает свой поступок геройским. А осознание того, что мог погибнуть, надышавшись едким дымом, пришло к нему гораздо позже.

Ранее URA.RU сообщало о поступке ямальского сварщика. Он спас людей от пожара с помощью ковша экскаватора.