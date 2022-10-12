В Курганской области высадили надпись из деревьев в поддержку СВО. Фото

13 октября 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

В Курганской области появился геоглиф «Сила V правде» Фото: группа «КГК Увал» в соцсети «ВКонтакте» Курганское лесничество совместно со студентами Курганского государственного колледжа приняло участие в посадке геоглифа «Сила V правде» в поддержку спецоперации на Украине. Об этом сообщается в группе «КГК Увал» в соцсети «ВКонтакте». «ТО „Курганское лесничество“ пригласило наших студентов принять участие в посадке геоглифа „Сила V правде“ в поддержку специальной военной операции. Ребята группы Л-213 вместе со своим куратором отправились садить ели и сосны. Для наших ребят это была первая практика посадки леса», — говорится в сообщении. Всего деревьями была засажена территория площадью 25 000 квадратных метров. В Курганской области в 1970 году был посажен геоглиф «Ленину — 100 лет». Он находится в Звериноголовском районе. Длина надписи составляет порядка 600 метров, высота — 80 метров. В Курганской области на площади 25 тысяч кв.м посадили геоглиф «Сила V правде» в поддержку спецоперации Фото: группа «КГК Увал» в соцсети «ВКонтакте» В посадке геоглифа приняли участие студенты Курганского госколледжа Фото: группа «КГК Увал» в соцсети «ВКонтакте»

Курганское лесничество совместно со студентами Курганского государственного колледжа приняло участие в посадке геоглифа «Сила V правде» в поддержку спецоперации на Украине. Об этом сообщается в группе «КГК Увал» в соцсети «ВКонтакте». «ТО „Курганское лесничество“ пригласило наших студентов принять участие в посадке геоглифа „Сила V правде“ в поддержку специальной военной операции. Ребята группы Л-213 вместе со своим куратором отправились садить ели и сосны. Для наших ребят это была первая практика посадки леса», — говорится в сообщении. Всего деревьями была засажена территория площадью 25 000 квадратных метров. В Курганской области в 1970 году был посажен геоглиф «Ленину — 100 лет». Он находится в Звериноголовском районе. Длина надписи составляет порядка 600 метров, высота — 80 метров.