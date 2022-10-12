12 октября 2022

В Курганской области высадили надпись из деревьев в поддержку СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области появился геоглиф «Сила V правде» Фото:

Курганское лесничество совместно со студентами Курганского государственного колледжа приняло участие в посадке геоглифа «Сила V правде» в поддержку спецоперации на Украине. Об этом сообщается в группе «КГК Увал» в соцсети «ВКонтакте».

«ТО „Курганское лесничество“ пригласило наших студентов принять участие в посадке геоглифа „Сила V правде“ в поддержку специальной военной операции. Ребята группы Л-213 вместе со своим куратором отправились садить ели и сосны. Для наших ребят это была первая практика посадки леса», — говорится в сообщении. Всего деревьями была засажена территория площадью 25 000 квадратных метров.

В Курганской области в 1970 году был посажен геоглиф «Ленину — 100 лет». Он находится в Звериноголовском районе. Длина надписи составляет порядка 600 метров, высота — 80 метров.

В Курганской области на площади 25 тысяч кв.м посадили геоглиф «Сила V правде» в поддержку спецоперации
Фото:
В посадке геоглифа приняли участие студенты Курганского госколледжа
Фото:

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Курганское лесничество совместно со студентами Курганского государственного колледжа приняло участие в посадке геоглифа «Сила V правде» в поддержку спецоперации на Украине. Об этом сообщается в группе «КГК Увал» в соцсети «ВКонтакте». «ТО „Курганское лесничество“ пригласило наших студентов принять участие в посадке геоглифа „Сила V правде“ в поддержку специальной военной операции. Ребята группы Л-213 вместе со своим куратором отправились садить ели и сосны. Для наших ребят это была первая практика посадки леса», — говорится в сообщении. Всего деревьями была засажена территория площадью 25 000 квадратных метров. В Курганской области в 1970 году был посажен геоглиф «Ленину — 100 лет». Он находится в Звериноголовском районе. Длина надписи составляет порядка 600 метров, высота — 80 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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