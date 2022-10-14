В ближайшую неделю в Кургане будет дождливо

Гидрометцентр: в субботу днем воздух в Кургане прогреется до +14

15 октября 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

В течение недели в Кургане синоптики прогнозируют небольшие дожди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В выходные в Кургане ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. По данным гидрометцентра России, в субботу днем воздух прогреется до +14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1, +6°С. «15 октября в Кургане ожидается облачная погода с прояснениями, местами слабые кратковременные осадки. Днем +14…+16, ночью и утром +4…+6. Температура на 5 градусов выше нормы», — опубликовал свой прогноз курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. Метеорологи гидрометцентра прогнозируют в ближайшую неделю дождливую погоду. В воскресенье днем воздух в Кургане прогреется до +11 градусов, в понедельник до +9. Похолодание ожидается в пятницу — тогда дневная температура воздуха составит +4 градуса.

В выходные в Кургане ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. По данным гидрометцентра России, в субботу днем воздух прогреется до +14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1, +6°С. «15 октября в Кургане ожидается облачная погода с прояснениями, местами слабые кратковременные осадки. Днем +14…+16, ночью и утром +4…+6. Температура на 5 градусов выше нормы», — опубликовал свой прогноз курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. Метеорологи гидрометцентра прогнозируют в ближайшую неделю дождливую погоду. В воскресенье днем воздух в Кургане прогреется до +11 градусов, в понедельник до +9. Похолодание ожидается в пятницу — тогда дневная температура воздуха составит +4 градуса.