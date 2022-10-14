14 октября 2022

В ближайшую неделю в Кургане будет дождливо

Гидрометцентр: в субботу днем воздух в Кургане прогреется до +14
© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленная улица Кирова. Курган, затопленная улица, зонт, ливень, потоп, дождь, последствие ливня
В течение недели в Кургане синоптики прогнозируют небольшие дожди Фото:

В выходные в Кургане ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. По данным гидрометцентра России, в субботу днем воздух прогреется до +14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1, +6°С.

«15 октября в Кургане ожидается облачная погода с прояснениями, местами слабые кратковременные осадки. Днем +14…+16, ночью и утром +4…+6. Температура на 5 градусов выше нормы», — опубликовал свой прогноз курганский синоптик-любитель Илья Винштейн.

Метеорологи гидрометцентра прогнозируют в ближайшую неделю дождливую погоду. В воскресенье днем воздух в Кургане прогреется до +11 градусов, в понедельник до +9. Похолодание ожидается в пятницу — тогда дневная температура воздуха составит +4 градуса.

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В выходные в Кургане ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. По данным гидрометцентра России, в субботу днем воздух прогреется до +14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1, +6°С. «15 октября в Кургане ожидается облачная погода с прояснениями, местами слабые кратковременные осадки. Днем +14…+16, ночью и утром +4…+6. Температура на 5 градусов выше нормы», — опубликовал свой прогноз курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. Метеорологи гидрометцентра прогнозируют в ближайшую неделю дождливую погоду. В воскресенье днем воздух в Кургане прогреется до +11 градусов, в понедельник до +9. Похолодание ожидается в пятницу — тогда дневная температура воздуха составит +4 градуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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