16 октября 2022
15 октября 2022

СК: в Тюмени поймали таксиста-педофила

© Служба новостей «URA.RU»
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Парковка Яндекс-такси. Тюмень, яндекс такси
В настоящий момент водитель такси задержан, а мама потерпевшей написала заявление в правоохранительные органы (Архивное фото) Фото:

В Тюмени арестован таксист, который домогался несовершеннолетней школьницы. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитете России по Тюменской области.

«По данным следствия, в полночь 15 октября текущего года, водитель совершил в отношении несовершеннолетней иные действия сексуального характера. После преступления мужчина скрылся. В отношении 27-летнего тюменца возбуждено уголовное дело, предусмотренного п. „а“ ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с применением насилия в отношении несовершеннолетней)», — передает пресс-служба ведомства.

В настоящий момент водитель такси задержан сотрудниками правоохранительных органов. Журналистам стало известно о том, что мама несовершеннолетней старшеклассницы уже написала заявление в соответствующие структуры.

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В Тюмени арестован таксист, который домогался несовершеннолетней школьницы. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитете России по Тюменской области. «По данным следствия, в полночь 15 октября текущего года, водитель совершил в отношении несовершеннолетней иные действия сексуального характера. После преступления мужчина скрылся. В отношении 27-летнего тюменца возбуждено уголовное дело, предусмотренного п. „а“ ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с применением насилия в отношении несовершеннолетней)», — передает пресс-служба ведомства. В настоящий момент водитель такси задержан сотрудниками правоохранительных органов. Журналистам стало известно о том, что мама несовершеннолетней старшеклассницы уже написала заявление в соответствующие структуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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