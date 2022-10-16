СК: в Тюмени поймали таксиста-педофила

В настоящий момент водитель такси задержан, а мама потерпевшей написала заявление в правоохранительные органы (Архивное фото) Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

В Тюмени арестован таксист, который домогался несовершеннолетней школьницы. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитете России по Тюменской области.

«По данным следствия, в полночь 15 октября текущего года, водитель совершил в отношении несовершеннолетней иные действия сексуального характера. После преступления мужчина скрылся. В отношении 27-летнего тюменца возбуждено уголовное дело, предусмотренного п. „а“ ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с применением насилия в отношении несовершеннолетней)», — передает пресс-служба ведомства.

В настоящий момент водитель такси задержан сотрудниками правоохранительных органов. Журналистам стало известно о том, что мама несовершеннолетней старшеклассницы уже написала заявление в соответствующие структуры.