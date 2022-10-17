17 октября 2022

Курганские власти признались в отставании от графика по ремонту мостов. Фото

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Некрасовский мост. Курган, экскаватор, ремонт моста, ремонтные работы, рабочие в касках, некрасовский мост, мост некрасова
В Курганской области ремонты двух мостов отстают от графика (архивное фото) Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что ремонт двух мостов в регионе идет с отставанием от графика. Об этом говорится в посте telegram-канала губернатора.

«Есть отставания от графика по ремонту одного из мостов в Шадринске и по мосту в Мокроусовском округе на границе с Тюменской областью. Будем разбираться», — пишет Шумков. Восстановление двух мостов в Кургане идет по графику.

На сегодняшний день ускоряются работы по замене тротуаров на улицах Куйбышева, Гоголя и Станционной. В процессе восстановления находится тротуар на ул. Горького. При этом дорога от ул. Томина до ул. Ленина уже готова, осталось сделать съезды и провести некоторые доработки.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ремонт Некрасовского моста находится на этапе обустройства тротуаров и установки бортового камня. Подрядчик уже выполнил все подготовительные и демонтажные работы. Также проводится установка барьерных и перильных ограждений.

На ул. Горького проходит ремонт тротуаров
На объезде вместе с Шумковым присутствовала мэр города Елена Ситникова (слева)

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Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что ремонт двух мостов в регионе идет с отставанием от графика. Об этом говорится в посте telegram-канала губернатора. «Есть отставания от графика по ремонту одного из мостов в Шадринске и по мосту в Мокроусовском округе на границе с Тюменской областью. Будем разбираться», — пишет Шумков. Восстановление двух мостов в Кургане идет по графику. На сегодняшний день ускоряются работы по замене тротуаров на улицах Куйбышева, Гоголя и Станционной. В процессе восстановления находится тротуар на ул. Горького. При этом дорога от ул. Томина до ул. Ленина уже готова, осталось сделать съезды и провести некоторые доработки. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ремонт Некрасовского моста находится на этапе обустройства тротуаров и установки бортового камня. Подрядчик уже выполнил все подготовительные и демонтажные работы. Также проводится установка барьерных и перильных ограждений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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