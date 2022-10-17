В Курганской области ремонты двух мостов отстают от графика (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что ремонт двух мостов в регионе идет с отставанием от графика. Об этом говорится в посте telegram-канала губернатора.

«Есть отставания от графика по ремонту одного из мостов в Шадринске и по мосту в Мокроусовском округе на границе с Тюменской областью. Будем разбираться», — пишет Шумков. Восстановление двух мостов в Кургане идет по графику.

На сегодняшний день ускоряются работы по замене тротуаров на улицах Куйбышева, Гоголя и Станционной. В процессе восстановления находится тротуар на ул. Горького. При этом дорога от ул. Томина до ул. Ленина уже готова, осталось сделать съезды и провести некоторые доработки.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ремонт Некрасовского моста находится на этапе обустройства тротуаров и установки бортового камня. Подрядчик уже выполнил все подготовительные и демонтажные работы. Также проводится установка барьерных и перильных ограждений.

На ул. Горького проходит ремонт тротуаров Вадим Шумков, telegram-канал