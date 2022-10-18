Орехи неизвестного происхождения не пропустили на курганской границе с Казахстаном

На границе Курганской области с Казахстаном остановили на транспорт с незаконной партией фруктов и грецких орехов. Соответствующая информация опубликована на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям.
«На 464 км автодороги „Иртыш“ Петуховского района Курганской области рядом с российско-казахстанской границей 18 октября остановлена машина из Киргизии. Транспорт направлялся в Сургут и перевозил 115 кг растительной продукции: яблоки, хурму, сухофрукты, грецкие орехи в скорлупе и тыквы», — указано в сообщении. Установлено, что партия фруктов и орехов перевозилась без фитосанитарного сертификата, что является нарушением законодательства.
Инспектор запретил въезд машины на территорию страны. В отношении грузоперевозчика будет возбуждено дело по статье 10.2 КоАП РФ.
Ранее URA.RU писало, что на пограничной пункте пропуска «Петухово-Автодорожный» в страну не пропустили машину с киргизским перцем. У овощей не было маркировки и упаковки.
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