18 октября 2022

Орехи неизвестного происхождения не пропустили на курганской границе с Казахстаном

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Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
На курганской границе не пропустили машину из Киргизии с подозрительными орехами (архивное фото) Фото:

На границе Курганской области с Казахстаном остановили на транспорт с незаконной партией фруктов и грецких орехов. Соответствующая информация опубликована на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям.

«На 464 км автодороги „Иртыш“ Петуховского района Курганской области рядом с российско-казахстанской границей 18 октября остановлена машина из Киргизии. Транспорт направлялся в Сургут и перевозил 115 кг растительной продукции: яблоки, хурму, сухофрукты, грецкие орехи в скорлупе и тыквы», — указано в сообщении. Установлено, что партия фруктов и орехов перевозилась без фитосанитарного сертификата, что является нарушением законодательства.

Инспектор запретил въезд машины на территорию страны. В отношении грузоперевозчика будет возбуждено дело по статье 10.2 КоАП РФ.

Ранее URA.RU писало, что на пограничной пункте пропуска «Петухово-Автодорожный» в страну не пропустили машину с киргизским перцем. У овощей не было маркировки и упаковки.

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На границе Курганской области с Казахстаном остановили на транспорт с незаконной партией фруктов и грецких орехов. Соответствующая информация опубликована на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям. «На 464 км автодороги „Иртыш“ Петуховского района Курганской области рядом с российско-казахстанской границей 18 октября остановлена машина из Киргизии. Транспорт направлялся в Сургут и перевозил 115 кг растительной продукции: яблоки, хурму, сухофрукты, грецкие орехи в скорлупе и тыквы», — указано в сообщении. Установлено, что партия фруктов и орехов перевозилась без фитосанитарного сертификата, что является нарушением законодательства. Инспектор запретил въезд машины на территорию страны. В отношении грузоперевозчика будет возбуждено дело по статье 10.2 КоАП РФ. Ранее URA.RU писало, что на пограничной пункте пропуска «Петухово-Автодорожный» в страну не пропустили машину с киргизским перцем. У овощей не было маркировки и упаковки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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