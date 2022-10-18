В Перми автобус сошел с рейса из-за пассажира, казавшегося умершим

Пермяку стало плохо в автобусе
Автобус в Перми сошел с маршрута из-за мужчины, которому стало плохо. Пассажира ошибочно приняли за умершего.
«Около 18:00 умер пассажир. Лежал на заднем сиденье… Шофер остановил автобус около ДКЖ, сходил, посмотрел. Остальные пассажиры вышли», — рассказала изданию 59.RU свидетельница случившегося.
В компании «РТ Лайн», которая обслуживает маршрут № 67, изданию сообщили, что пассажиру стало плохо, водитель вызвал скорую помощь. По словам перевозчика, мужчина находился в сознании и передвигался самостоятельно, от госпитализации он отказался. После того как пассажира забрали медики, автобус продолжил движение по маршруту.
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