В Перми автобус сошел с рейса из-за пассажира, казавшегося умершим

19 октября 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Пермяку стало плохо в автобусе Фото: Анна Майорова © URA.RU Автобус в Перми сошел с маршрута из-за мужчины, которому стало плохо. Пассажира ошибочно приняли за умершего. «Около 18:00 умер пассажир. Лежал на заднем сиденье… Шофер остановил автобус около ДКЖ, сходил, посмотрел. Остальные пассажиры вышли», — рассказала изданию 59.RU свидетельница случившегося. В компании «РТ Лайн», которая обслуживает маршрут № 67, изданию сообщили, что пассажиру стало плохо, водитель вызвал скорую помощь. По словам перевозчика, мужчина находился в сознании и передвигался самостоятельно, от госпитализации он отказался. После того как пассажира забрали медики, автобус продолжил движение по маршруту.

Автобус в Перми сошел с маршрута из-за мужчины, которому стало плохо. Пассажира ошибочно приняли за умершего. «Около 18:00 умер пассажир. Лежал на заднем сиденье… Шофер остановил автобус около ДКЖ, сходил, посмотрел. Остальные пассажиры вышли», — рассказала изданию 59.RU свидетельница случившегося. В компании «РТ Лайн», которая обслуживает маршрут № 67, изданию сообщили, что пассажиру стало плохо, водитель вызвал скорую помощь. По словам перевозчика, мужчина находился в сознании и передвигался самостоятельно, от госпитализации он отказался. После того как пассажира забрали медики, автобус продолжил движение по маршруту.