18 октября 2022

В Перми автобус сошел с рейса из-за пассажира, казавшегося умершим

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Главы Екатеринбурга Александра Высокинского, посвященный уборке города. Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, пассажиры, поручни
Пермяку стало плохо в автобусе Фото:

Автобус в Перми сошел с маршрута из-за мужчины, которому стало плохо. Пассажира ошибочно приняли за умершего.

«Около 18:00 умер пассажир. Лежал на заднем сиденье… Шофер остановил автобус около ДКЖ, сходил, посмотрел. Остальные пассажиры вышли», — рассказала изданию 59.RU свидетельница случившегося.

В компании «РТ Лайн», которая обслуживает маршрут № 67, изданию сообщили, что пассажиру стало плохо, водитель вызвал скорую помощь. По словам перевозчика, мужчина находился в сознании и передвигался самостоятельно, от госпитализации он отказался. После того как пассажира забрали медики, автобус продолжил движение по маршруту.

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Автобус в Перми сошел с маршрута из-за мужчины, которому стало плохо. Пассажира ошибочно приняли за умершего. «Около 18:00 умер пассажир. Лежал на заднем сиденье… Шофер остановил автобус около ДКЖ, сходил, посмотрел. Остальные пассажиры вышли», — рассказала изданию 59.RU свидетельница случившегося. В компании «РТ Лайн», которая обслуживает маршрут № 67, изданию сообщили, что пассажиру стало плохо, водитель вызвал скорую помощь. По словам перевозчика, мужчина находился в сознании и передвигался самостоятельно, от госпитализации он отказался. После того как пассажира забрали медики, автобус продолжил движение по маршруту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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