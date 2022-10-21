Сенатор Чижов назвал неизбежный итог спецоперации на Украине

Сенатор Чижов: спецоперация на Украине завершится мирным урегулированием

21 октября 2022 в 06:06 Размер текста - 17 +

Украина неизбежно подпишет мирный договор с РФ, заявил Владимир Чижов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская спецоперация на Украине неизбежно завершится заключением мирного соглашения. Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов. «Мирное урегулирование неизбежно. Вопрос в его содержании», — сказал Владимир Чижов, отвечая на вопрос о возможности мирного урегулирования украинского конфликта, передает «Парламентская газета». Сенатор напомнил, что Россия всегда была готова к переговорам с Украиной и даже делала первые шаги, а также шла на определенные уступки. «И мы до сих пор готовы разговаривать и обсуждать. Но на наших условиях», — резюмировал Чижов. Ранее сообщалось, что США призвали Украину к примирению с Россией. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что Евросоюз готов помочь заключению мирного договора между Москвой и Киевом. В Кремле ответили, что Боррель противоречив в своих высказываниях. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. После ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными.

Российская спецоперация на Украине неизбежно завершится заключением мирного соглашения. Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов. «Мирное урегулирование неизбежно. Вопрос в его содержании», — сказал Владимир Чижов, отвечая на вопрос о возможности мирного урегулирования украинского конфликта, передает «Парламентская газета». Сенатор напомнил, что Россия всегда была готова к переговорам с Украиной и даже делала первые шаги, а также шла на определенные уступки. «И мы до сих пор готовы разговаривать и обсуждать. Но на наших условиях», — резюмировал Чижов. Ранее сообщалось, что США призвали Украину к примирению с Россией. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что Евросоюз готов помочь заключению мирного договора между Москвой и Киевом. В Кремле ответили, что Боррель противоречив в своих высказываниях. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. После ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными.