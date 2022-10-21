Сенатор Чижов назвал неизбежный итог спецоперации на Украине

Сенатор Чижов: спецоперация на Украине завершится мирным урегулированием
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Официальный сайт президента Украины, флаги украины, памятник богдану хмельницкому
Украина неизбежно подпишет мирный договор с РФ, заявил Владимир Чижов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская спецоперация на Украине неизбежно завершится заключением мирного соглашения. Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

«Мирное урегулирование неизбежно. Вопрос в его содержании», — сказал Владимир Чижов, отвечая на вопрос о возможности мирного урегулирования украинского конфликта, передает «Парламентская газета».

Сенатор напомнил, что Россия всегда была готова к переговорам с Украиной и даже делала первые шаги, а также шла на определенные уступки. «И мы до сих пор готовы разговаривать и обсуждать. Но на наших условиях», — резюмировал Чижов.

Ранее сообщалось, что США призвали Украину к примирению с Россией. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что Евросоюз готов помочь заключению мирного договора между Москвой и Киевом. В Кремле ответили, что Боррель противоречив в своих высказываниях. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. После ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными.

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Российская спецоперация на Украине неизбежно завершится заключением мирного соглашения. Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов. «Мирное урегулирование неизбежно. Вопрос в его содержании», — сказал Владимир Чижов, отвечая на вопрос о возможности мирного урегулирования украинского конфликта, передает «Парламентская газета». Сенатор напомнил, что Россия всегда была готова к переговорам с Украиной и даже делала первые шаги, а также шла на определенные уступки. «И мы до сих пор готовы разговаривать и обсуждать. Но на наших условиях», — резюмировал Чижов. Ранее сообщалось, что США призвали Украину к примирению с Россией. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что Евросоюз готов помочь заключению мирного договора между Москвой и Киевом. В Кремле ответили, что Боррель противоречив в своих высказываниях. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. После ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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