В Кремле отреагировали на предложение Борреля по Украине

Песков: Боррель противоречив в своих высказываниях о мирном договоре между Россией и Украиной
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
По словам Пескова, Боррель противоречив в своих высказываниях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель противоречив в своих высказываниях по поводу помощи Евросоюза в заключении мирного договора между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Господин Боррель в своих высказываниях настолько противоречив, насколько дипломат не может быть противоречив в своей риторике. Мы с сожалением констатируем противоречивость высказываний главы европейской дипломатии», — заявил Песков, комментируя предложение Борреля. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз готов содействовать заключению мирного договора между Украиной и Россией. Боррель, однако, уточнил, что этому должны поспособствовать некоторые обстоятельства.

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель противоречив в своих высказываниях по поводу помощи Евросоюза в заключении мирного договора между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Господин Боррель в своих высказываниях настолько противоречив, насколько дипломат не может быть противоречив в своей риторике. Мы с сожалением констатируем противоречивость высказываний главы европейской дипломатии», — заявил Песков, комментируя предложение Борреля. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз готов содействовать заключению мирного договора между Украиной и Россией. Боррель, однако, уточнил, что этому должны поспособствовать некоторые обстоятельства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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