В Кремле отреагировали на предложение Борреля по Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель противоречив в своих высказываниях по поводу помощи Евросоюза в заключении мирного договора между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Господин Боррель в своих высказываниях настолько противоречив, насколько дипломат не может быть противоречив в своей риторике. Мы с сожалением констатируем противоречивость высказываний главы европейской дипломатии», — заявил Песков, комментируя предложение Борреля. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз готов содействовать заключению мирного договора между Украиной и Россией. Боррель, однако, уточнил, что этому должны поспособствовать некоторые обстоятельства.
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель противоречив в своих высказываниях по поводу помощи Евросоюза в заключении мирного договора между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Господин Боррель в своих высказываниях настолько противоречив, насколько дипломат не может быть противоречив в своей риторике. Мы с сожалением констатируем противоречивость высказываний главы европейской дипломатии», — заявил Песков, комментируя предложение Борреля. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз готов содействовать заключению мирного договора между Украиной и Россией. Боррель, однако, уточнил, что этому должны поспособствовать некоторые обстоятельства.