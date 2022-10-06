В Кремле отреагировали на предложение Борреля по Украине Песков: Боррель противоречив в своих высказываниях о мирном договоре между Россией и Украиной 06 октября 2022 в 15:16 Размер текста - 17 + По словам Пескова, Боррель противоречив в своих высказываниях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель противоречив в своих высказываниях по поводу помощи Евросоюза в заключении мирного договора между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Господин Боррель в своих высказываниях настолько противоречив, насколько дипломат не может быть противоречив в своей риторике. Мы с сожалением констатируем противоречивость высказываний главы европейской дипломатии», — заявил Песков, комментируя предложение Борреля. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз готов содействовать заключению мирного договора между Украиной и Россией. Боррель, однако, уточнил, что этому должны поспособствовать некоторые обстоятельства. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель противоречив в своих высказываниях по поводу помощи Евросоюза в заключении мирного договора между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Господин Боррель в своих высказываниях настолько противоречив, насколько дипломат не может быть противоречив в своей риторике. Мы с сожалением констатируем противоречивость высказываний главы европейской дипломатии», — заявил Песков, комментируя предложение Борреля. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз готов содействовать заключению мирного договора между Украиной и Россией. Боррель, однако, уточнил, что этому должны поспособствовать некоторые обстоятельства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям