Сын красноярского губернатора, арестованный в Италии, отказался от экстрадиции в США 21 октября 2022 в 16:22 Размер текста - 17 + Артем Усс отказался от экстрадиции в США Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Арестованный в Италии сын красноярского губернатора Артем Усс отказался от экстрадиции (ареста и передачи одним государством другому лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления — прим. ред. URA.RU) в США. Об этом рассказал его адвокат Виничио Нардо. «Усс не дал согласие на экстрадицию», — сказал Нардо. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее в МИД РФ уточнили, что арест сына губернатора Красноярского края имеет политизированный окрас и в целом — безосновательное. 19 октября Минюст США сообщал об аресте сына губернатора Красноярского края в Италии, пишет Nation news. Усса арестовали в Италии по обвинению в уклонении от санкций. США и страны Запада начали вводить санкции в отношении России и отдельных граждан после начала спецоперации на территории Украины. Основная цель операции заключается в защите мирного населения Донбасса. Арестованный в Италии сын красноярского губернатора Артем Усс отказался от экстрадиции (ареста и передачи одним государством другому лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления — прим. ред. URA.RU) в США. Об этом рассказал его адвокат Виничио Нардо. «Усс не дал согласие на экстрадицию», — сказал Нардо. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее в МИД РФ уточнили, что арест сына губернатора Красноярского края имеет политизированный окрас и в целом — безосновательное. 19 октября Минюст США сообщал об аресте сына губернатора Красноярского края в Италии, пишет Nation news. Усса арестовали в Италии по обвинению в уклонении от санкций. США и страны Запада начали вводить санкции в отношении России и отдельных граждан после начала спецоперации на территории Украины. Основная цель операции заключается в защите мирного населения Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям