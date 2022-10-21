Сын красноярского губернатора, арестованный в Италии, отказался от экстрадиции в США

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Артем Усс отказался от экстрадиции в США Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Арестованный в Италии сын красноярского губернатора Артем Усс отказался от экстрадиции (ареста и передачи одним государством другому лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления — прим. ред. URA.RU) в США. Об этом рассказал его адвокат Виничио Нардо.

«Усс не дал согласие на экстрадицию», — сказал Нардо. Его слова приводит РИА «Новости».

Ранее в МИД РФ уточнили, что арест сына губернатора Красноярского края имеет политизированный окрас и в целом — безосновательное. 19 октября Минюст США сообщал об аресте сына губернатора Красноярского края в Италии, пишет Nation news. Усса арестовали в Италии по обвинению в уклонении от санкций.

США и страны Запада начали вводить санкции в отношении России и отдельных граждан после начала спецоперации на территории Украины. Основная цель операции заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Арестованный в Италии сын красноярского губернатора Артем Усс отказался от экстрадиции (ареста и передачи одним государством другому лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления — прим. ред. URA.RU) в США. Об этом рассказал его адвокат Виничио Нардо. «Усс не дал согласие на экстрадицию», — сказал Нардо. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее в МИД РФ уточнили, что арест сына губернатора Красноярского края имеет политизированный окрас и в целом — безосновательное. 19 октября Минюст США сообщал об аресте сына губернатора Красноярского края в Италии, пишет Nation news. Усса арестовали в Италии по обвинению в уклонении от санкций. США и страны Запада начали вводить санкции в отношении России и отдельных граждан после начала спецоперации на территории Украины. Основная цель операции заключается в защите мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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