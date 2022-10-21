Сын красноярского губернатора, арестованный в Италии, отказался от экстрадиции в США

Арестованный в Италии сын красноярского губернатора Артем Усс отказался от экстрадиции (ареста и передачи одним государством другому лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления — прим. ред. URA.RU) в США. Об этом рассказал его адвокат Виничио Нардо.
«Усс не дал согласие на экстрадицию», — сказал Нардо. Его слова приводит РИА «Новости».
Ранее в МИД РФ уточнили, что арест сына губернатора Красноярского края имеет политизированный окрас и в целом — безосновательное. 19 октября Минюст США сообщал об аресте сына губернатора Красноярского края в Италии, пишет Nation news. Усса арестовали в Италии по обвинению в уклонении от санкций.
США и страны Запада начали вводить санкции в отношении России и отдельных граждан после начала спецоперации на территории Украины. Основная цель операции заключается в защите мирного населения Донбасса.
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