Курганская область оказалась внизу рейтинга технологически прогрессивных регионов

Курганская область оказалась на 56-й строчке в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию. Результаты исследования опубликовало агентство РИА Новости. В рейтинге с областью соседствуют Севастополь и республика Карелия. В его составлении учитывались выпуск высокотехнологичных товаров, научные исследования, внедрение новых технологий.
«По мнению экспертов, уровень инновационной активности в России по-прежнему невысокий. Согласно исследованию, показатель, рассчитываемый как отношение числа инновационно-активных организаций к их общему числу, составляет лишь 11,9%», — передает РИА Новости.
Для сравнения, в 2020 году в этом рейтинге область заняла 55-ую позицию. Тройку лидеров по-прежнему возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится почти 37% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2021 года. Замыкают рейтинг Хакасия, Ненецкий АО, Ингушетия и Чечня — там научная жизнь не активна и нет передовых производств, отметили аналитики.
Среди основных препятствий для роста инноваций в экономике регионов эксперты отмечают высокую стоимость заемных ресурсов, разработки и внедрения новых решений, а также слабую материальную заинтересованность ученых и инженеров. Ранее URA.RU сообщало, что Курган потерял позиции в рейтинге городов по уровню зарплат.
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