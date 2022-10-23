Курганская область оказалась внизу рейтинга технологически прогрессивных регионов

Курганская область заняла 56-ую позицию в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию

24 октября 2022 в 06:47 Размер текста - 17 +

Эксперты полагают, что санкции могут стать стимулом для развития инноваций в регионах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область оказалась на 56-й строчке в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию. Результаты исследования опубликовало агентство РИА Новости. В рейтинге с областью соседствуют Севастополь и республика Карелия. В его составлении учитывались выпуск высокотехнологичных товаров, научные исследования, внедрение новых технологий. «По мнению экспертов, уровень инновационной активности в России по-прежнему невысокий. Согласно исследованию, показатель, рассчитываемый как отношение числа инновационно-активных организаций к их общему числу, составляет лишь 11,9%», — передает РИА Новости. Для сравнения, в 2020 году в этом рейтинге область заняла 55-ую позицию. Тройку лидеров по-прежнему возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится почти 37% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2021 года. Замыкают рейтинг Хакасия, Ненецкий АО, Ингушетия и Чечня — там научная жизнь не активна и нет передовых производств, отметили аналитики. Среди основных препятствий для роста инноваций в экономике регионов эксперты отмечают высокую стоимость заемных ресурсов, разработки и внедрения новых решений, а также слабую материальную заинтересованность ученых и инженеров. Ранее URA.RU сообщало, что Курган потерял позиции в рейтинге городов по уровню зарплат.

Курганская область оказалась на 56-й строчке в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию. Результаты исследования опубликовало агентство РИА Новости. В рейтинге с областью соседствуют Севастополь и республика Карелия. В его составлении учитывались выпуск высокотехнологичных товаров, научные исследования, внедрение новых технологий. «По мнению экспертов, уровень инновационной активности в России по-прежнему невысокий. Согласно исследованию, показатель, рассчитываемый как отношение числа инновационно-активных организаций к их общему числу, составляет лишь 11,9%», — передает РИА Новости. Для сравнения, в 2020 году в этом рейтинге область заняла 55-ую позицию. Тройку лидеров по-прежнему возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится почти 37% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2021 года. Замыкают рейтинг Хакасия, Ненецкий АО, Ингушетия и Чечня — там научная жизнь не активна и нет передовых производств, отметили аналитики. Среди основных препятствий для роста инноваций в экономике регионов эксперты отмечают высокую стоимость заемных ресурсов, разработки и внедрения новых решений, а также слабую материальную заинтересованность ученых и инженеров. Ранее URA.RU сообщало, что Курган потерял позиции в рейтинге городов по уровню зарплат.