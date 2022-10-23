23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

Курганская область оказалась внизу рейтинга технологически прогрессивных регионов

Курганская область заняла 56-ую позицию в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание КГУ. Курган, кгу, курганский государственный университет, здание кгу
Эксперты полагают, что санкции могут стать стимулом для развития инноваций в регионах Фото:

Курганская область оказалась на 56-й строчке в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию. Результаты исследования опубликовало агентство РИА Новости. В рейтинге с областью соседствуют Севастополь и республика Карелия. В его составлении учитывались выпуск высокотехнологичных товаров, научные исследования, внедрение новых технологий.

«По мнению экспертов, уровень инновационной активности в России по-прежнему невысокий. Согласно исследованию, показатель, рассчитываемый как отношение числа инновационно-активных организаций к их общему числу, составляет лишь 11,9%», — передает РИА Новости.

Для сравнения, в 2020 году в этом рейтинге область заняла 55-ую позицию. Тройку лидеров по-прежнему возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится почти 37% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2021 года. Замыкают рейтинг Хакасия, Ненецкий АО, Ингушетия и Чечня — там научная жизнь не активна и нет передовых производств, отметили аналитики.

Среди основных препятствий для роста инноваций в экономике регионов эксперты отмечают высокую стоимость заемных ресурсов, разработки и внедрения новых решений, а также слабую материальную заинтересованность ученых и инженеров. Ранее URA.RU сообщало, что Курган потерял позиции в рейтинге городов по уровню зарплат.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Курганская область оказалась на 56-й строчке в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию. Результаты исследования опубликовало агентство РИА Новости. В рейтинге с областью соседствуют Севастополь и республика Карелия. В его составлении учитывались выпуск высокотехнологичных товаров, научные исследования, внедрение новых технологий. «По мнению экспертов, уровень инновационной активности в России по-прежнему невысокий. Согласно исследованию, показатель, рассчитываемый как отношение числа инновационно-активных организаций к их общему числу, составляет лишь 11,9%», — передает РИА Новости. Для сравнения, в 2020 году в этом рейтинге область заняла 55-ую позицию. Тройку лидеров по-прежнему возглавляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится почти 37% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2021 года. Замыкают рейтинг Хакасия, Ненецкий АО, Ингушетия и Чечня — там научная жизнь не активна и нет передовых производств, отметили аналитики. Среди основных препятствий для роста инноваций в экономике регионов эксперты отмечают высокую стоимость заемных ресурсов, разработки и внедрения новых решений, а также слабую материальную заинтересованность ученых и инженеров. Ранее URA.RU сообщало, что Курган потерял позиции в рейтинге городов по уровню зарплат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...