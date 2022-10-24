Жительницу Кургана обвиняют в попытке убить собутыльника топором

25 октября 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Жительницу Кургана обвиняют в покушении на убийство своего знакомого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Женщину из Кургана подозревают в покушении на убийство топором своего собутыльника. Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области. «Жительница Кургана обвиняется в покушении на убийство (ч.3 ст. 30 и ч.1 ст. 105 УК РФ). Жертвой преступления стал ее 35-летний знакомый», — указано на сайте. На время следствия женщина заключена под стражу. По данным ведомства, 18 октября 50-летняя обвиняемая вместе с компанией знакомых распивала спиртное в одном из домов из домов по ул. Советской. Во время застолья произошла ссора, и обвиняемая несколько раз ударила мужчину топором по голове и другим частям тела. Женщина подумала, что знакомый умер, и скрылась с места преступления. Мужчина смог самостоятельно добраться до больницы. До этого URA.RU писало, что жителя Макушино Курганской области приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство 16-летней давности. Осужденный вину не признавал и пытался обжаловать приговор. Однако решение приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.

Женщину из Кургана подозревают в покушении на убийство топором своего собутыльника. Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области. «Жительница Кургана обвиняется в покушении на убийство (ч.3 ст. 30 и ч.1 ст. 105 УК РФ). Жертвой преступления стал ее 35-летний знакомый», — указано на сайте. На время следствия женщина заключена под стражу. По данным ведомства, 18 октября 50-летняя обвиняемая вместе с компанией знакомых распивала спиртное в одном из домов из домов по ул. Советской. Во время застолья произошла ссора, и обвиняемая несколько раз ударила мужчину топором по голове и другим частям тела. Женщина подумала, что знакомый умер, и скрылась с места преступления. Мужчина смог самостоятельно добраться до больницы. До этого URA.RU писало, что жителя Макушино Курганской области приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство 16-летней давности. Осужденный вину не признавал и пытался обжаловать приговор. Однако решение приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.