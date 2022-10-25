В ХМАО пройдут масштабные учения силовых ведомств

26 октября 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО усилят защиту от терроризма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В силовых структурах ХМАО пройдут учения, направленные на улучшение защиты от терроризма. Об этом рассказал директор департамента региональной безопасности Александр Тиртока во время первого городского форума «Сургут. Безопасность», передает журналист URA.RU. «У нас всегда было очень много задач, которые касались улучшения объектов защиты. Сейчас необходимо пересмотреть сам подход, не считать финансовые затраты, обеспечить безопасность, начиная с детских садов, заканчивая университетами. Все силы необходимо направить на эту работу», — сказал Тиртока. Он добавил, что с начала года в ХМАО было выявлено 24 преступления террористического характера. «Возрастает и информационный терроризм, направленный на запугивание населения, путем распространения слухов. Это направлено на возбуждение ненависти к власти», — заключил глава департамента.

В силовых структурах ХМАО пройдут учения, направленные на улучшение защиты от терроризма. Об этом рассказал директор департамента региональной безопасности Александр Тиртока во время первого городского форума «Сургут. Безопасность», передает журналист URA.RU. «У нас всегда было очень много задач, которые касались улучшения объектов защиты. Сейчас необходимо пересмотреть сам подход, не считать финансовые затраты, обеспечить безопасность, начиная с детских садов, заканчивая университетами. Все силы необходимо направить на эту работу», — сказал Тиртока. Он добавил, что с начала года в ХМАО было выявлено 24 преступления террористического характера. «Возрастает и информационный терроризм, направленный на запугивание населения, путем распространения слухов. Это направлено на возбуждение ненависти к власти», — заключил глава департамента.