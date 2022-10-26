Многодетная мать из Курганской области попросила Бастрыкина решить проблему с жильем

Многодетная мать и сирота из Курганской области попросила председателя СК РФ Александра Бастрыкина решить проблему с ее жильем. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.
«На прием к председателю обратилась жительница Курганской области. Она многодетная мать и сирота. Ей и другим сиротам в 2018 году предоставили квартиры в доме, который построили с нарушением норм. Спустя два месяца после заселения в квартирах появилась плесень, произошло затопление грунтовыми водами и засорилась вентиляция», — сообщается на сайте ведомства.
Александр Бастрыкин отметил, что в Курганской области сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с выдачей жилья нуждающимся, детям-сиротам. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно объединить усилия правоохранительных органов и органов государственной власти.
Ранее URA.RU писало, что ради льготного жилья в Курганскую область переехали семьи из Челябинска и Перми. Они получили субсидии на строительство домов в Зауралье.
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