Челябинские и пермские семьи переехали в Курганскую область ради льготного жилья

20 октября 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Жителям других регионов выделили субсидии на покупку и строительство жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Челябинской области и Пермского края получили субсидии на строительство домов в Зауралье. Об этом 20 октября рассказал генеральный директор Курганской жилищной ипотечной корпорации Сергей Ботов. «У нас было реализовано в прошлом году три заявки. Они были из соседних областей: из Челябинска, и одна из Пермского края. На сегодняшний день у нас в работе есть одна заявка, но по ней пока нельзя говорить, так как она пока не реализована. Человек хочет переехать, но пока мы работаем с его документами», — сообщил Ботов во время пресс-конференция, которая транслировалась в группах областного правительства в соцсетях. Для переехавших, по словам Ботова, субсидии есть только на строительство или приобретение жилого дома. Желающие переехать должны быть не старше 60 лет, зарегистрированы в своем регионе и работать в Курганской области. Размер субсидий составляет 700 тыс. рублей. Площадки под комплексною застройку жильем в Курганской области находятся в Шадринске и Кетовском муниципальном округе.

Жители Челябинской области и Пермского края получили субсидии на строительство домов в Зауралье. Об этом 20 октября рассказал генеральный директор Курганской жилищной ипотечной корпорации Сергей Ботов. «У нас было реализовано в прошлом году три заявки. Они были из соседних областей: из Челябинска, и одна из Пермского края. На сегодняшний день у нас в работе есть одна заявка, но по ней пока нельзя говорить, так как она пока не реализована. Человек хочет переехать, но пока мы работаем с его документами», — сообщил Ботов во время пресс-конференция, которая транслировалась в группах областного правительства в соцсетях. Для переехавших, по словам Ботова, субсидии есть только на строительство или приобретение жилого дома. Желающие переехать должны быть не старше 60 лет, зарегистрированы в своем регионе и работать в Курганской области. Размер субсидий составляет 700 тыс. рублей. Площадки под комплексною застройку жильем в Курганской области находятся в Шадринске и Кетовском муниципальном округе.