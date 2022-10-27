Росприроднадзор потребовал от администрации курганского округа устранить опасную скважину

Администрация Мокроусово должна устранить проблему с небезопасной для природы скважиной (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрации Мокроусовского округа Курганской области выписали предписание, чтобы устранить проблему с протекающей небезопасной скважиной. Об этом в ответ на запрос URA.RU рассказали в Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

«По результатам отбора проб, лабораторных исследований, измерений и испытаний почвы и природной подземной воды (из скважины), управление направило в адрес администрации Мокроусовского округа предостережение — необходимо обеспечить соблюдение требований в области охраны окружающей среды по бесхозяйной самоизливающейся водозаборной скважины», — указано в ответе. Скважина находится в селе Старопершино на правом берегу реки Суерь. На вопрос URA.RU о том, насколько превышают показатели отбора воды норму, в ведомстве не ответили.

В Разговоре с URA.RU глава округа Владимир Демешкин сообщил, что информация от Росприроднадзора в администрацию пока не поступала. До этого сотрудники «Центра лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» (ЦЛАТИ по УФО) провели выездное обследование. Пробы земли и воды проверялись на наличие нефтепродуктов, марганца, нитритов, нитратов и фосфатов.

Ранее URA.RU писало, что специалисты подтвердили наличие нефтепродуктов в реке Тобол и ее береговой линии в районе парка «Царево городище» в Кургане. Анализы показали превышение уровня токсичных отходов: в воде — в 6,6 раз, в земле в двух местах — в 375 и 240 раз.