«Газпром» сократил экспорт газа почти на 50%

Экспорт российского газа в Китай вырос
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
«Газпром» снизил добычу газа, сократив экспорт на 42,6%. Об этом сообщает компания в соцсетях.
«В январе—октябре 2022 года „Газпром“, по предварительным данным, добыл 344 млрд куб. м газа, что на 18,6% меньше, чем в прошлом году. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 91,2 млрд куб. м — на 42,6% меньше, чем за тот же период 2021 года», — сообщает «Газпром» в своем telegram-канале.
При этом компания заявила о росте экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Мировой спрос упал более чем на 40 млрд куб. м, особенно среди стран ЕС.
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