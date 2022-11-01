«Газпром» сократил экспорт газа почти на 50%

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Клипарт. Сургут, газпром, нефтяники, газовики, сотрудники газпром
Экспорт российского газа в Китай вырос Фото:
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«Газпром» снизил добычу газа, сократив экспорт на 42,6%. Об этом сообщает компания в соцсетях.

«В январе—октябре 2022 года „Газпром“, по предварительным данным, добыл 344 млрд куб. м газа, что на 18,6% меньше, чем в прошлом году. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 91,2 млрд куб. м — на 42,6% меньше, чем за тот же период 2021 года», — сообщает «Газпром» в своем telegram-канале.

При этом компания заявила о росте экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Мировой спрос упал более чем на 40 млрд куб. м, особенно среди стран ЕС.

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«Газпром» снизил добычу газа, сократив экспорт на 42,6%. Об этом сообщает компания в соцсетях. «В январе—октябре 2022 года „Газпром“, по предварительным данным, добыл 344 млрд куб. м газа, что на 18,6% меньше, чем в прошлом году. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 91,2 млрд куб. м — на 42,6% меньше, чем за тот же период 2021 года», — сообщает «Газпром» в своем telegram-канале. При этом компания заявила о росте экспорта газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Мировой спрос упал более чем на 40 млрд куб. м, особенно среди стран ЕС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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