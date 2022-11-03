Bloomberg: Путин на G20 нанесет сокрушительный удар по США

04 ноября 2022 в 08:03 Размер текста - 17 +

Раскол между США и больше частью мира становится еще очевидней, сообщает Bloomberg Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США не слишком успешно ведут холодную войну и теряют союзников. Об этом в частности свидетельствует визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай, который США включили в список своих основных угроз наряду с Россией. Раскол станет еще более заметным после заседания G20, куда Индонезия — хозяйка саммита — пригласила президента России Владимира Путина. Этим будет нанесен сокрушительный удар по президенту Штатов Джо Байдену, пишет Bloomberg. «Раскол между США и большей частью мира станет еще более очевидным в конце этого месяца. Индонезия, еще одна страна, экономически чрезмерно зависящая от Китая, надеется принять Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 на Бали», — пишет Bloomberg. Авторы статьи отмечают, что президент США Джо Байден рискует быть обречен «на одиночную битву», поскольку «Европа не отвернется от Азии, несмотря на то, что Азия поддерживает Россию». По мнению издания, своим визитом президент РФ нанесет сокрушительный удар по Байдену: бизнес-лобби и экономические интересы Европы и самих США очень далеки от подчинения «императивам безопасности» американского лидера. После начала спецоперации РФ на Украине большинство государств Запада ввели санкции против РФ. Однако в первую очередь ограничения ударили по экономическим интересам самих этих государств, и среди представителей западной промышленности уже явно звучит недовольство и предложения снять санкции с России. В частности, ограничения на поставки российского газа вызвали кризис во многих странах, зависящих от российского топлива. Как считают в Венгрии, которая осталась союзником России, Евросоюз только навредил себе, когда ввел санкции против России, приведшие к энергокризису и колоссальной инфляции в еврозоне, передает телеканал 360.

США не слишком успешно ведут холодную войну и теряют союзников. Об этом в частности свидетельствует визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай, который США включили в список своих основных угроз наряду с Россией. Раскол станет еще более заметным после заседания G20, куда Индонезия — хозяйка саммита — пригласила президента России Владимира Путина. Этим будет нанесен сокрушительный удар по президенту Штатов Джо Байдену, пишет Bloomberg. «Раскол между США и большей частью мира станет еще более очевидным в конце этого месяца. Индонезия, еще одна страна, экономически чрезмерно зависящая от Китая, надеется принять Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 на Бали», — пишет Bloomberg. Авторы статьи отмечают, что президент США Джо Байден рискует быть обречен «на одиночную битву», поскольку «Европа не отвернется от Азии, несмотря на то, что Азия поддерживает Россию». По мнению издания, своим визитом президент РФ нанесет сокрушительный удар по Байдену: бизнес-лобби и экономические интересы Европы и самих США очень далеки от подчинения «императивам безопасности» американского лидера. После начала спецоперации РФ на Украине большинство государств Запада ввели санкции против РФ. Однако в первую очередь ограничения ударили по экономическим интересам самих этих государств, и среди представителей западной промышленности уже явно звучит недовольство и предложения снять санкции с России. В частности, ограничения на поставки российского газа вызвали кризис во многих странах, зависящих от российского топлива. Как считают в Венгрии, которая осталась союзником России, Евросоюз только навредил себе, когда ввел санкции против России, приведшие к энергокризису и колоссальной инфляции в еврозоне, передает телеканал 360.