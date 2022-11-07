Тяжелобольному ребенку из ЯНАО собирают деньги на реабилитацию

Семье нужно собрать 250 тысяч рублей для реабилитации ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пятилетнему Илье Шпика из микрорайона Пурпе (Губкинский, ЯНАО) собирают средства на реабилитацию после тяжелого заболевания — инфекционный мононуклеоз. Как рассказала URA.RU мама мальчика Светлана Шпика, ребенку необходимо пройти еще два курса дорогостоящей реабилитации.

«Счет за реабилитацию выставили в 458 тысяч рублей. Нам нужно собрать еще 250 тысяч. У Илюши неразвитость речи 1 степени, дизартрия, алалия и дисплазия таза, подвывихи ног, нарушение шага. Успех есть, но медленный, нельзя останавливаться. Пока ему 5 лет, нужно бороться за каждый его успех», — делится мама.

В документах, предоставленных собеседницей агентства сказано, что только индивидуальные занятия с нейропсихологом обойдутся семье в 80 тысяч рублей. За коррекцию речевых нарушений необходимо заплатить более 30 тысяч рублей. Также Илье необходима остеопатическая биокоррекция, суставной массаж и многое другое.

«Назначенные процедуры помогут Илюше автоматизировать фразы, из которых у него появится речь предложениями, различные АФК и ЛФК процедуры, кинезотерапии, массаж, специальные программы помогут его физическому здоровью», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что семья малыша из Нового Уренгоя с заболеванием спинальной мышечная атрофия собирала средства на лечение. Тогда родителям помог закрыть сбор меценат из окружного правительства.

Реквизиты, чтобы помочь ребенку:

2200700438925751 Светлана Александровна П.

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