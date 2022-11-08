08 ноября 2022

В отделе полиции Кургана назначили второго начальника за год

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День Уральского поля. Курган, полицейский, полиция
Нового начальника отдела представили 9 ноября (архивное фото) Фото:
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В Кургане отдел полиции №1 возглавил Глеб Сенокосов. Его представили во время торжественного открытия обновленного помещения дежурной части отдела полиции. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. Предыдущий начальник возглавил этот отдел в январе.

«Дмитрий Вячеславович [Свинов — начальник областного УМВД] также встретился с личным составом отдела и представил коллективу вновь назначенного руководителя. В соответствии с приказом начальника УМВД, с 9 ноября отдел полиции №1 возглавил подполковник полиции Глеб Сенокосов», — указано в сообщении.

Сенокосов начинал служить в отделе в должности оперуполномоченного, а позже стал заместителем начальника. Два года он служил в городском УМВД в должности заместителя начальника полиции по оперативной работе. Свинов также поздравил присутствующих с наступающим Днем сотрудника органов внутренних дел пожелал отделу полиции двигаться вперед и достойно выполнять поставленные задачи. В УМВД добавили, что во время ремонта отдела были обновлены дежурная часть, специальное помещение для содержания задержанных лиц, кабинеты сотрудников, занимающихся административным надзором, и инспекторов по делам несовершеннолетних.

Предыдущим начальником отдела был Дмитрий Абраменко, служивший до этого в Твери. О назначении его на должность начальника отдела полиции №1 стало известно в январе.

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В Кургане отдел полиции №1 возглавил Глеб Сенокосов. Его представили во время торжественного открытия обновленного помещения дежурной части отдела полиции. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. Предыдущий начальник возглавил этот отдел в январе. «Дмитрий Вячеславович [Свинов — начальник областного УМВД] также встретился с личным составом отдела и представил коллективу вновь назначенного руководителя. В соответствии с приказом начальника УМВД, с 9 ноября отдел полиции №1 возглавил подполковник полиции Глеб Сенокосов», — указано в сообщении. Сенокосов начинал служить в отделе в должности оперуполномоченного, а позже стал заместителем начальника. Два года он служил в городском УМВД в должности заместителя начальника полиции по оперативной работе. Свинов также поздравил присутствующих с наступающим Днем сотрудника органов внутренних дел пожелал отделу полиции двигаться вперед и достойно выполнять поставленные задачи. В УМВД добавили, что во время ремонта отдела были обновлены дежурная часть, специальное помещение для содержания задержанных лиц, кабинеты сотрудников, занимающихся административным надзором, и инспекторов по делам несовершеннолетних. Предыдущим начальником отдела был Дмитрий Абраменко, служивший до этого в Твери. О назначении его на должность начальника отдела полиции №1 стало известно в январе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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