В отделе полиции Кургана назначили второго начальника за год

09 ноября 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

Нового начальника отдела представили 9 ноября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах В Кургане отдел полиции №1 возглавил Глеб Сенокосов. Его представили во время торжественного открытия обновленного помещения дежурной части отдела полиции. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. Предыдущий начальник возглавил этот отдел в январе. «Дмитрий Вячеславович [Свинов — начальник областного УМВД] также встретился с личным составом отдела и представил коллективу вновь назначенного руководителя. В соответствии с приказом начальника УМВД, с 9 ноября отдел полиции №1 возглавил подполковник полиции Глеб Сенокосов», — указано в сообщении. Сенокосов начинал служить в отделе в должности оперуполномоченного, а позже стал заместителем начальника. Два года он служил в городском УМВД в должности заместителя начальника полиции по оперативной работе. Свинов также поздравил присутствующих с наступающим Днем сотрудника органов внутренних дел пожелал отделу полиции двигаться вперед и достойно выполнять поставленные задачи. В УМВД добавили, что во время ремонта отдела были обновлены дежурная часть, специальное помещение для содержания задержанных лиц, кабинеты сотрудников, занимающихся административным надзором, и инспекторов по делам несовершеннолетних. Предыдущим начальником отдела был Дмитрий Абраменко, служивший до этого в Твери. О назначении его на должность начальника отдела полиции №1 стало известно в январе.

В Кургане отдел полиции №1 возглавил Глеб Сенокосов. Его представили во время торжественного открытия обновленного помещения дежурной части отдела полиции. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. Предыдущий начальник возглавил этот отдел в январе. «Дмитрий Вячеславович [Свинов — начальник областного УМВД] также встретился с личным составом отдела и представил коллективу вновь назначенного руководителя. В соответствии с приказом начальника УМВД, с 9 ноября отдел полиции №1 возглавил подполковник полиции Глеб Сенокосов», — указано в сообщении. Сенокосов начинал служить в отделе в должности оперуполномоченного, а позже стал заместителем начальника. Два года он служил в городском УМВД в должности заместителя начальника полиции по оперативной работе. Свинов также поздравил присутствующих с наступающим Днем сотрудника органов внутренних дел пожелал отделу полиции двигаться вперед и достойно выполнять поставленные задачи. В УМВД добавили, что во время ремонта отдела были обновлены дежурная часть, специальное помещение для содержания задержанных лиц, кабинеты сотрудников, занимающихся административным надзором, и инспекторов по делам несовершеннолетних. Предыдущим начальником отдела был Дмитрий Абраменко, служивший до этого в Твери. О назначении его на должность начальника отдела полиции №1 стало известно в январе.