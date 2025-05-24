На Украине гремят взрывы от Одессы до Харькова

Что стало причиной взрывов - неизвестно
По всей Украине гремят взрывы. О них сообщают в Харькове, Одессе, Николаеве и Киеве. Информация об этом следует из данных мониторинговых групп.
«Взрывы на Украине гремят в Харькове, Чернигове, Киевской области. А также снова в Киеве, Одессе и Николаеве», — передает RT данные мониторинговых групп в своем telegram-канале. Что стало причиной взрывов — неизвестно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.