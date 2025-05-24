24 мая 2025

На Украине гремят взрывы от Одессы до Харькова

© Служба новостей «URA.RU»
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Что стало причиной взрывов - неизвестно
Что стало причиной взрывов - неизвестно Фото:

По всей Украине гремят взрывы. О них сообщают в Харькове, Одессе, Николаеве и Киеве. Информация об этом следует из данных мониторинговых групп.

«Взрывы на Украине гремят в Харькове, Чернигове, Киевской области. А также снова в Киеве, Одессе и Николаеве», — передает RT данные мониторинговых групп в своем telegram-канале. Что стало причиной взрывов — неизвестно.

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По всей Украине гремят взрывы. О них сообщают в Харькове, Одессе, Николаеве и Киеве. Информация об этом следует из данных мониторинговых групп. «Взрывы на Украине гремят в Харькове, Чернигове, Киевской области. А также снова в Киеве, Одессе и Николаеве», — передает RT данные мониторинговых групп в своем telegram-канале. Что стало причиной взрывов — неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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