10 ноября 2022

Военком ХМАО разъяснил, кто может получить повестку по окончании мобилизации

Военком ХМАО: получить повестку по окончании мобилизации можно только для уточнения данных
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Повестки для запасников после окончания мобилизации рассылают для сверки данных воинского учета Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов разъяснил, кто может получить повестку после окончания периода частичной мобилизации. Он рассказал журналисту URA.RU, что военкоматы ХМАО сейчас занимаются исключительно повестками для срочников, а для военнослужащих запаса они носят уточняющий характер.

«Сейчас военкоматы муниципалитетов занимаются повестками только для призывников. Остальным ничего не должно приходить. Если же кто-то все же получил уведомление после окончания частичной мобилизации, это для сверки учетных данных», — прокомментировал Вуколов.

По словам Вуколова, военкоматы собирают уточняющие сведения, чтобы обновить статус гражданина — частичная мобилизация показала, что далеко не все запасники подают данные об изменении места жительства, состава семьи и состояния здоровья. «Нам нужно понять, что с гражданином, но сейчас у нас совершенно другая задача в приоритете — это работа с призывниками», — добавил Вуколов.

Ранее URA.RU писало о том, как проводится сверка учетных данных в военкоматах. Она нужна, чтобы не было нарушений при мобилизации.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил об окончании набора, а с 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в сектор СВО.

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Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов разъяснил, кто может получить повестку после окончания периода частичной мобилизации. Он рассказал журналисту URA.RU, что военкоматы ХМАО сейчас занимаются исключительно повестками для срочников, а для военнослужащих запаса они носят уточняющий характер. «Сейчас военкоматы муниципалитетов занимаются повестками только для призывников. Остальным ничего не должно приходить. Если же кто-то все же получил уведомление после окончания частичной мобилизации, это для сверки учетных данных», — прокомментировал Вуколов. По словам Вуколова, военкоматы собирают уточняющие сведения, чтобы обновить статус гражданина — частичная мобилизация показала, что далеко не все запасники подают данные об изменении места жительства, состава семьи и состояния здоровья. «Нам нужно понять, что с гражданином, но сейчас у нас совершенно другая задача в приоритете — это работа с призывниками», — добавил Вуколов. Ранее URA.RU писало о том, как проводится сверка учетных данных в военкоматах. Она нужна, чтобы не было нарушений при мобилизации. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил об окончании набора, а с 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в сектор СВО.
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