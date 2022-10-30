Военкоматы ХМАО начали сверять данные военнослужащих запаса по месту работы

31 октября 2022 в 20:03 Размер текста - 17 +

Военкоматы ведут сверку не только по личным повесткам, но и через работодателей Фото: Антон Артемьев новость из сюжета Мобилизация в России В Ханты-Мансийского автономном округе работодатели приступили к сверке данных военнослужащих запаса в учетных отделах военкоматов. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Яков Самохвалов, который лично проводил сверку с сотрудниками военкомата. «Сверка проходит таким образом. Берутся карточки на сотрудников по форме номер десять (воинский учет), кадровики все ведут. И вот по этой форме каждый работодатель обязан в военкомат предоставлять сведения. Есть данные, которыми располагает военкомат, и данные, которые находятся у работодателя: категория годности, социальный статус. Иногда бывает так, что у человека трое детей, а у военкомата этих данных нет. Сверка проводится, чтобы не было нарушений при мобилизации. Вот у нас было 18 сотрудников на сверку, и заняла эта процедура 15 минут», — сказал Самохвалов.



Актуализация данных на военнообязанных проводится и по повесткам, которые военкоматы рассылают по месту жительства. Однако с помощью работодателей она идет эффективнее и без существенных сбоев, отмечают в военкомате ХМАО.



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В Ханты-Мансийского автономном округе работодатели приступили к сверке данных военнослужащих запаса в учетных отделах военкоматов. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Яков Самохвалов, который лично проводил сверку с сотрудниками военкомата. «Сверка проходит таким образом. Берутся карточки на сотрудников по форме номер десять (воинский учет), кадровики все ведут. И вот по этой форме каждый работодатель обязан в военкомат предоставлять сведения. Есть данные, которыми располагает военкомат, и данные, которые находятся у работодателя: категория годности, социальный статус. Иногда бывает так, что у человека трое детей, а у военкомата этих данных нет. Сверка проводится, чтобы не было нарушений при мобилизации. Вот у нас было 18 сотрудников на сверку, и заняла эта процедура 15 минут», — сказал Самохвалов. Актуализация данных на военнообязанных проводится и по повесткам, которые военкоматы рассылают по месту жительства. Однако с помощью работодателей она идет эффективнее и без существенных сбоев, отмечают в военкомате ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные предприниматели из ХМАО не берут кредитные каникулы. Лишь единицы среди всех призванных бизнесменов воспользовались такой льготой, рассказала уполномоченный по правам предпринимателей в ХМАО Ирина Каск. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ее окончании.