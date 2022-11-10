Пермские главы завершают план по созданию страниц в соцсетях

Главы 93% территорий завели аккаунты в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Telegram Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Почти все главы муниципалитетов Пермского края завели страницы в соцсетсях. Не были зарегистрированы главы только у трех территорий. Там пока мэры не назначены, сообщает сайт правительства Пермского края.

«Руководители 41 муниципалитета завели страницы во „ВКонтакте“, „Одноклассниках“ или канал в Telegram — это 93% от общего их числа. Еще в трех территориях главы пока не назначены», — передает сайт кабмина. Показатель Пермского края выше, чем средний по стране (84%).

Для того, чтобы эффективно управлять своими страницами в соцсетях и общаться с местными жителями, главы проходили обучение принципам ведения официальных аккаунтов. Обучение для чиновников проводил Центр управления регионом (ЦУР) Пермского края. Также в центре отметили, это крайне удобно для местных жителей, так как они очень часто обращаются к главам с проблемами.

Ранее стало известно, что все госорганы и органы местного самоуправления в Пермском крае и по всей России обяжут завести и вести аккаунты в соцсетях. Крайний срок создания страниц у чиновников — 1 декабря.