Пермских чиновников обяжут сидеть в соцсетях

Госорганы и органы местного самоуправления в Пермском крае обяжут вести страницы в соцсетях. После принятия соответствующего законопроекта в Госдуме РФ, это должны будут делать ведомства по всей стране, сообщает сайт правительства Пермского края.
«Раньше органы исполнительной власти и органы местного самоуправления могли ограничиться официальным сайтом. Теперь к их обязанностям добавилось ведение пабликов в соцсетях», — сообщает сайт со ссылкой на слова руководителя ЦУР региона Екатерину Набатову.
В соцсетях госорганов будут прописаны цели, задачи и деятельность учреждений. Также жители края смогут получать актуальную информацию на площадках и подавать жалобы. Все краевые органы обязаны создать страницы в соцсетях уже к 1 декабря. Вести паблики также обяжут и подведомственные организации (школы, детсады, больницы и т. д.).
Сейчас по всей России имеется уже более 72 тыс. пабликов органов власти. Еще около 78 тыс. ведомств должны будут их завести. Эксперты называют главную площадку для публичных страниц госпабликов — «ВКонтакте», однако прогнозируется, что заметно вырастет влияние Telegram.
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Госорганы и органы местного самоуправления в Пермском крае обяжут вести страницы в соцсетях. После принятия соответствующего законопроекта в Госдуме РФ, это должны будут делать ведомства по всей стране, сообщает сайт правительства Пермского края. «Раньше органы исполнительной власти и органы местного самоуправления могли ограничиться официальным сайтом. Теперь к их обязанностям добавилось ведение пабликов в соцсетях», — сообщает сайт со ссылкой на слова руководителя ЦУР региона Екатерину Набатову. В соцсетях госорганов будут прописаны цели, задачи и деятельность учреждений. Также жители края смогут получать актуальную информацию на площадках и подавать жалобы. Все краевые органы обязаны создать страницы в соцсетях уже к 1 декабря. Вести паблики также обяжут и подведомственные организации (школы, детсады, больницы и т. д.). Сейчас по всей России имеется уже более 72 тыс. пабликов органов власти. Еще около 78 тыс. ведомств должны будут их завести. Эксперты называют главную площадку для публичных страниц госпабликов — «ВКонтакте», однако прогнозируется, что заметно вырастет влияние Telegram.