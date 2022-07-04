Пермских чиновников обяжут сидеть в соцсетях

К 1 декабря все органы власти Пермская края должны будут создать свои страницы в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госорганы и органы местного самоуправления в Пермском крае обяжут вести страницы в соцсетях. После принятия соответствующего законопроекта в Госдуме РФ, это должны будут делать ведомства по всей стране, сообщает сайт правительства Пермского края.

«Раньше органы исполнительной власти и органы местного самоуправления могли ограничиться официальным сайтом. Теперь к их обязанностям добавилось ведение пабликов в соцсетях», — сообщает сайт со ссылкой на слова руководителя ЦУР региона Екатерину Набатову.

В соцсетях госорганов будут прописаны цели, задачи и деятельность учреждений. Также жители края смогут получать актуальную информацию на площадках и подавать жалобы. Все краевые органы обязаны создать страницы в соцсетях уже к 1 декабря. Вести паблики также обяжут и подведомственные организации (школы, детсады, больницы и т. д.).

Сейчас по всей России имеется уже более 72 тыс. пабликов органов власти. Еще около 78 тыс. ведомств должны будут их завести. Эксперты называют главную площадку для публичных страниц госпабликов — «ВКонтакте», однако прогнозируется, что заметно вырастет влияние Telegram.