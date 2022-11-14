Жительницу ХМАО, избившую ребенка, вместе с детьми хотят отправить в спецучреждение

15 ноября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Семью из Радужного, где мать избила ребенка, хотят отправить на стационар в спецучреждение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова настаивает на отправке Елены Береговых, которая избила своего ребенка, в учреждение для семей с кризисными ситуациями вместе с детьми. Об этом омбудсмен рассказала во время разговора с журналистом URA.RU. «Из-за уголовного дела органы опеки сейчас должны определить, есть ли наличие противоречий между интересами детей и матери. Я считаю, что семью необходимо поместить в социальное учреждение, такое есть, например, в Сургуте. Там они будут находиться в стационаре, под постоянным присмотром и можно будет быть уверенными, что дети и сама мать будут в безопасности», — сказала Низамова. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Береговых из-за истязания несовершеннолетнего и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию. Однако на данный момент дети проживают вместе с матерью. Получить комментарий управления опеки и попечительства в городе Радужный не удалось, там не ответили на звонки журналиста агентства. Низамова добавила, что вариант разлучения детей с матерью на данный момент не рассматривается, так как отсутствует явная угроза их жизни и здоровью. «У нас не может стоять задачи оставить детей без родительского попечения. Ситуацию в семье, модель воспитания матери нужно исправлять, потанцевал для этого есть», — заключила омбудсмен. Ранее URA.RU писало, что из-за видеозаписи с избиением своего малолетнего ребенка Елену Береговых из Радужного затравили в соцсетях. Женщине также понадобилась помощь психологов.

Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова настаивает на отправке Елены Береговых, которая избила своего ребенка, в учреждение для семей с кризисными ситуациями вместе с детьми. Об этом омбудсмен рассказала во время разговора с журналистом URA.RU. «Из-за уголовного дела органы опеки сейчас должны определить, есть ли наличие противоречий между интересами детей и матери. Я считаю, что семью необходимо поместить в социальное учреждение, такое есть, например, в Сургуте. Там они будут находиться в стационаре, под постоянным присмотром и можно будет быть уверенными, что дети и сама мать будут в безопасности», — сказала Низамова. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Береговых из-за истязания несовершеннолетнего и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию. Однако на данный момент дети проживают вместе с матерью. Получить комментарий управления опеки и попечительства в городе Радужный не удалось, там не ответили на звонки журналиста агентства. Низамова добавила, что вариант разлучения детей с матерью на данный момент не рассматривается, так как отсутствует явная угроза их жизни и здоровью. «У нас не может стоять задачи оставить детей без родительского попечения. Ситуацию в семье, модель воспитания матери нужно исправлять, потанцевал для этого есть», — заключила омбудсмен. Ранее URA.RU писало, что из-за видеозаписи с избиением своего малолетнего ребенка Елену Береговых из Радужного затравили в соцсетях. Женщине также понадобилась помощь психологов.