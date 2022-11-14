Указ о награждении тюменца подписал президент РФ Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменский военнослужащий Илья Конищев награжден медалью «За отвагу». Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Руслан Кухарук. Награду солдату вручили 15 ноября.

«Наш земляк ефрейтор Илья Конищев указом президента России Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден медалью „За отвагу“. Награду герою вручил военный комиссар Ленинского административного округа Тюмени Александр Кудинов», — сообщил Кухарук.

Ранее URA.RU писало о тобольском добровольце, участнике спецоперации РФ на Украине Василии Малюгине. Он был награжден медалью «За боевые заслуги».