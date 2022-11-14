14 ноября 2022

Тюменский ефрейтор награжден медалью «За отвагу». Фото

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День 90-й гвардейской танковой дивизии в Чебаркуле, медаль за отвагу
Указ о награждении тюменца подписал президент РФ Путин Фото:

Тюменский военнослужащий Илья Конищев награжден медалью «За отвагу». Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Руслан Кухарук. Награду солдату вручили 15 ноября.

«Наш земляк ефрейтор Илья Конищев указом президента России Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден медалью „За отвагу“. Награду герою вручил военный комиссар Ленинского административного округа Тюмени Александр Кудинов», — сообщил Кухарук.

Ранее URA.RU писало о тобольском добровольце, участнике спецоперации РФ на Украине Василии Малюгине. Он был награжден медалью «За боевые заслуги».

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Тюменский военнослужащий Илья Конищев награжден медалью «За отвагу». Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Руслан Кухарук. Награду солдату вручили 15 ноября. «Наш земляк ефрейтор Илья Конищев указом президента России Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден медалью „За отвагу“. Награду герою вручил военный комиссар Ленинского административного округа Тюмени Александр Кудинов», — сообщил Кухарук. Ранее URA.RU писало о тобольском добровольце, участнике спецоперации РФ на Украине Василии Малюгине. Он был награжден медалью «За боевые заслуги».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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