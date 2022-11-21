21 ноября 2022

Военачальник НАТО Бауэр признал слабость альянса перед Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Роб Бауэр заявил, что НАТО располагает слабой инфраструктурой Фото:

Страны НАТО не готовы отреагировать в случае «угрозы» России по всей линии соприкосновения. Такое заявление сделал председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.

«[Альянс не готов] продемонстрировать противнику, что он может отреагировать на угрозу в любом месте вдоль своей границы. Не только на восточном фланге — во многих странах есть недостатки в инфраструктуре», — цитирует слова Роба Бауэра агентство Reuters.

В случае полномасштабной переброски войск проблему представляет недостаточная пропускная способность железных дорог, а также разница в стандарте железнодорожной колеи, отметил адмирал. Также Бауэр считает, что бюджет, выделяемый комитету военной мобильности, занимающемуся проблемами инфраструктуры «почти никакой».

Ранее URA.RU рассказало, что Запад столкнулся с проблемой нехватки вооружений из-за военной помощи Украине. Издание Sabah заявило, что США могут сами оказаться в изоляции, если будут и дальше пытаться вести агрессивную политику в отношении России.

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Страны НАТО не готовы отреагировать в случае «угрозы» России по всей линии соприкосновения. Такое заявление сделал председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр. «[Альянс не готов] продемонстрировать противнику, что он может отреагировать на угрозу в любом месте вдоль своей границы. Не только на восточном фланге — во многих странах есть недостатки в инфраструктуре», — цитирует слова Роба Бауэра агентство Reuters. В случае полномасштабной переброски войск проблему представляет недостаточная пропускная способность железных дорог, а также разница в стандарте железнодорожной колеи, отметил адмирал. Также Бауэр считает, что бюджет, выделяемый комитету военной мобильности, занимающемуся проблемами инфраструктуры «почти никакой». Ранее URA.RU рассказало, что Запад столкнулся с проблемой нехватки вооружений из-за военной помощи Украине. Издание Sabah заявило, что США могут сами оказаться в изоляции, если будут и дальше пытаться вести агрессивную политику в отношении России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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