Экс-глава судебных приставов: «следствие сфальсифицировало дело»

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Суд по избранию меры пресечения главному судебному приставу Пермского края Кожевникову Игорю в Дзержинском районном суде. Пермь, кожевников игорь
Экс-глава УФССП по Пермскому краю заявил в суде, что невиновен Фото:
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Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья

Экс-глава УФССП по Пермскому краю заявил в суде, что невиновен, а следствие боится отпускать его под домашний арест, поскольку он сможет защищать себя. Такую речь он произнес на заседании по рассмотрению апелляционной жалобы на решение Пермского районного суда по определению Кожевникова в СИЗО.

«Я не виновен. Следствие это знает и специально поместил меня в СИЗО, чтобы я не имел права на защиту. Я не имею возможности здесь готовиться к заседания. А разговор про то, что я уеду из страны был на эмоциях», — заявил подсудимый.

По словам Кожевникова, он сам говорил следователю о том, что нарушал запрет определенных действий, но тогда ему не изменили меру пресечения, потому что в этом не было смысла. Он заявил, что все документы по уголовному делу находятся в его ноутбуке, в СИЗО он лишен возможности им пользоваться.

Бывший глава судебных приставов региона обвиняется в получении взяток и обналичивании денег. По версии следствия, за обналичивание он получал от 2 до 5% от общей суммы средств.

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Экс-глава УФССП по Пермскому краю заявил в суде, что невиновен, а следствие боится отпускать его под домашний арест, поскольку он сможет защищать себя. Такую речь он произнес на заседании по рассмотрению апелляционной жалобы на решение Пермского районного суда по определению Кожевникова в СИЗО. «Я не виновен. Следствие это знает и специально поместил меня в СИЗО, чтобы я не имел права на защиту. Я не имею возможности здесь готовиться к заседания. А разговор про то, что я уеду из страны был на эмоциях», — заявил подсудимый. По словам Кожевникова, он сам говорил следователю о том, что нарушал запрет определенных действий, но тогда ему не изменили меру пресечения, потому что в этом не было смысла. Он заявил, что все документы по уголовному делу находятся в его ноутбуке, в СИЗО он лишен возможности им пользоваться. Бывший глава судебных приставов региона обвиняется в получении взяток и обналичивании денег. По версии следствия, за обналичивание он получал от 2 до 5% от общей суммы средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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