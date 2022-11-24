Экс-глава судебных приставов: «следствие сфальсифицировало дело»

24 ноября 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Экс-глава УФССП по Пермскому краю заявил в суде, что невиновен Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья Экс-глава УФССП по Пермскому краю заявил в суде, что невиновен, а следствие боится отпускать его под домашний арест, поскольку он сможет защищать себя. Такую речь он произнес на заседании по рассмотрению апелляционной жалобы на решение Пермского районного суда по определению Кожевникова в СИЗО. «Я не виновен. Следствие это знает и специально поместил меня в СИЗО, чтобы я не имел права на защиту. Я не имею возможности здесь готовиться к заседания. А разговор про то, что я уеду из страны был на эмоциях», — заявил подсудимый. По словам Кожевникова, он сам говорил следователю о том, что нарушал запрет определенных действий, но тогда ему не изменили меру пресечения, потому что в этом не было смысла. Он заявил, что все документы по уголовному делу находятся в его ноутбуке, в СИЗО он лишен возможности им пользоваться. Бывший глава судебных приставов региона обвиняется в получении взяток и обналичивании денег. По версии следствия, за обналичивание он получал от 2 до 5% от общей суммы средств.

Экс-глава УФССП по Пермскому краю заявил в суде, что невиновен, а следствие боится отпускать его под домашний арест, поскольку он сможет защищать себя. Такую речь он произнес на заседании по рассмотрению апелляционной жалобы на решение Пермского районного суда по определению Кожевникова в СИЗО. «Я не виновен. Следствие это знает и специально поместил меня в СИЗО, чтобы я не имел права на защиту. Я не имею возможности здесь готовиться к заседания. А разговор про то, что я уеду из страны был на эмоциях», — заявил подсудимый. По словам Кожевникова, он сам говорил следователю о том, что нарушал запрет определенных действий, но тогда ему не изменили меру пресечения, потому что в этом не было смысла. Он заявил, что все документы по уголовному делу находятся в его ноутбуке, в СИЗО он лишен возможности им пользоваться. Бывший глава судебных приставов региона обвиняется в получении взяток и обналичивании денег. По версии следствия, за обналичивание он получал от 2 до 5% от общей суммы средств.