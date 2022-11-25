Житель ЯНАО отдал мошенникам более 7 миллионов рублей

Житель Надыма перевел на счета мошенников более 7 миллионов рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Надымском районе (ХМАО) местный житель перевел на счета мошенников, представившихся сотрудниками полиции, более 7 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте МВД России по ЯНАО.

«В ходе проверки полицейскими установлено, что 11 октября текущего года потерпевшему позвонил якобы сотрудник полиции и заявил, что от его лица неизвестные попытаются оформить кредит. Для пресечения этих действий лжеполицейский рекомендовал надымчанину <…> оформить кредиты и перевести их на определенные счета, что мужчина и сделал. Он оформил несколько займов в банке и через банкомат перевел денежные средства в сумме около 7 млн 300 тыс. рублей на указанные счета» — говорится в сообщении. По факту мошенничества сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Ханымей Пуровского района (ЯНАО) 61-летнюю жительницу вынудили перевести на счет мошенников 4 миллиона 80 тысяч рублей. Об обмане потерпевшая догадалась только после того, как злоумышленники перестали выходить с ней на связь.