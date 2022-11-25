25 ноября 2022
24 ноября 2022

Житель ЯНАО отдал мошенникам более 7 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Надыма перевел на счета мошенников более 7 миллионов рублей Фото:

В Надымском районе (ХМАО) местный житель перевел на счета мошенников, представившихся сотрудниками полиции, более 7 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте МВД России по ЯНАО.

«В ходе проверки полицейскими установлено, что 11 октября текущего года потерпевшему позвонил якобы сотрудник полиции и заявил, что от его лица неизвестные попытаются оформить кредит. Для пресечения этих действий лжеполицейский рекомендовал надымчанину <…> оформить кредиты и перевести их на определенные счета, что мужчина и сделал. Он оформил несколько займов в банке и через банкомат перевел денежные средства в сумме около 7 млн 300 тыс. рублей на указанные счета» — говорится в сообщении. По факту мошенничества сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Ханымей Пуровского района (ЯНАО) 61-летнюю жительницу вынудили перевести на счет мошенников 4 миллиона 80 тысяч рублей. Об обмане потерпевшая догадалась только после того, как злоумышленники перестали выходить с ней на связь.

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В Надымском районе (ХМАО) местный житель перевел на счета мошенников, представившихся сотрудниками полиции, более 7 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте МВД России по ЯНАО. «В ходе проверки полицейскими установлено, что 11 октября текущего года потерпевшему позвонил якобы сотрудник полиции и заявил, что от его лица неизвестные попытаются оформить кредит. Для пресечения этих действий лжеполицейский рекомендовал надымчанину <…> оформить кредиты и перевести их на определенные счета, что мужчина и сделал. Он оформил несколько займов в банке и через банкомат перевел денежные средства в сумме около 7 млн 300 тыс. рублей на указанные счета» — говорится в сообщении. По факту мошенничества сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Ханымей Пуровского района (ЯНАО) 61-летнюю жительницу вынудили перевести на счет мошенников 4 миллиона 80 тысяч рублей. Об обмане потерпевшая догадалась только после того, как злоумышленники перестали выходить с ней на связь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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