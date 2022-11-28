В телефоне пленного солдата ВСУ нашли видео с употреблением наркотиков в армии

29 ноября 2022 в 06:59 Размер текста - 17 +

Наркомания была широко распространена в подразделении Масюка Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные активно употребляют наркотики на фронте. Об этом доложил украинский военнопленный Владимир Масюк, у которого сохранились видео-доказательства в телефоне. «Да, у нас там наркотики употребляли. Траву курили, спайс нюхали, — видел тоже пару раз. Я не знаю, откуда они брали наркотики. Они куда-то ездили, а куда — я не знаю», — рассказал Масюк РИА Новости. Он признался, что сам тоже «пару раз» пробовал курить. «У нас двое употребляли из 11-и», — отметил он. «В Артемовске я не знаю, я не видел в Артемовске наркотиков. Но в Сумах — да, были», — подчеркнул уроженец Закарпатья, служивший в 120-м отдельном разведбате и попавший в плен под Артемовском. На вопрос корреспондента о том, видел ли он сотрудников НАТО лично, украинский пленный ответил отрицательно. Он сказал, что видел их только фото, которые присылал ему друг. «Мне друг скидывал фото американцев, что они проходили учебку, но у нас этого не было», — сообщил он. Ранее военнослужащий 3-й отдельной гвардейской бригады особого назначения ГУ ГШ ВС РФ «Укроп» говорил о том, что ВСУ вынуждены отправлять на фронт 14-16-летних солдат. По его словам, «малолетки появились месяца два назад». Он также подчеркнул, что они были «под каким-то наркотиком».

Украинские военные активно употребляют наркотики на фронте. Об этом доложил украинский военнопленный Владимир Масюк, у которого сохранились видео-доказательства в телефоне. «Да, у нас там наркотики употребляли. Траву курили, спайс нюхали, — видел тоже пару раз. Я не знаю, откуда они брали наркотики. Они куда-то ездили, а куда — я не знаю», — рассказал Масюк РИА Новости. Он признался, что сам тоже «пару раз» пробовал курить. «У нас двое употребляли из 11-и», — отметил он. «В Артемовске я не знаю, я не видел в Артемовске наркотиков. Но в Сумах — да, были», — подчеркнул уроженец Закарпатья, служивший в 120-м отдельном разведбате и попавший в плен под Артемовском. На вопрос корреспондента о том, видел ли он сотрудников НАТО лично, украинский пленный ответил отрицательно. Он сказал, что видел их только фото, которые присылал ему друг. «Мне друг скидывал фото американцев, что они проходили учебку, но у нас этого не было», — сообщил он. Ранее военнослужащий 3-й отдельной гвардейской бригады особого назначения ГУ ГШ ВС РФ «Укроп» говорил о том, что ВСУ вынуждены отправлять на фронт 14-16-летних солдат. По его словам, «малолетки появились месяца два назад». Он также подчеркнул, что они были «под каким-то наркотиком».