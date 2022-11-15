Боец спецназа ГРУ: в рядах ВСУ воюют несовершеннолетние бойцы

15 ноября 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

Спецназовец предположил, что малолетних бойцов накачивают наркотиками Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины вынуждены отправлять на фронт 14-16-летних солдат. Об этом в интервью корреспонденту URA.RU рассказал военнослужащий 3-й отдельной гвардейской бригады особого назначения ГУ ГШ ВС РФ «Укроп». «Среди противника попадается много наемников, недавно уничтожили 10 человек: Польша, Америка… чеченец был, а сейчас замечаем, что появились малолетки. Им по 14-16 лет — так сказать, фольксштурм (отряды народного ополчения нацистской Германии — прим. URA.RU). Малолетки появились месяца два назад, думаю, из-за того, что в 14 лет мозг легко поддается промывке. И судя по тому, как мы тогда вели бой, они под каким-то наркотиком — человек встает после прямого попадания пули в „альфа-зону“ (голова и грудь человека — прим. URA.RU). Это нереально, они, скорее всего, под наркотиком или адреналином — падают только после второго попадания в альфа. Почему они воюют — не знаю, может, деньги пообещали или еще что-то. Но случаи такие есть, малолетки воюют. Они в плен не сдаются — да и вообще ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) в плен не сдаются. Все понимают, если в бой вступила „трешка“ (третья гвардейская бригада спецназа ГРУ — прим. URA.RU), — в плен брать не будут», — рассказал спецназовец. По словам военнослужащего, в состав украинских ДРГ, с которыми ему приходилось вступать в бой, помимо несовершеннолетних солдат встречаются иностранные наемники с разных концов света: профессионалы военного дела. Но немногие принимают равный бой с бойцами «трешки». «Легендарная третья гвардейская бригада спецназа ГРУ — это закаленные и сильные духом люди. У нас нет слова „сдаться“ — только „вперед“. Наши бойцы обучены, они знают тактику боя. Кодекс „трешки“ — „Ни шагу назад!“, мы стоим до последнего. Наш отличительный знак — шлем легионера, и враги прекрасно знают, что если они встречаются с бойцами спецназа ГРУ, то выбора у них нет. Были случаи, когда противник отходил без вступления в огневой контакт, зная, что перед ним „трешка“», — заключил военнослужащий.

Вооруженные силы Украины вынуждены отправлять на фронт 14-16-летних солдат. Об этом в интервью корреспонденту URA.RU рассказал военнослужащий 3-й отдельной гвардейской бригады особого назначения ГУ ГШ ВС РФ «Укроп». «Среди противника попадается много наемников, недавно уничтожили 10 человек: Польша, Америка… чеченец был, а сейчас замечаем, что появились малолетки. Им по 14-16 лет — так сказать, фольксштурм (отряды народного ополчения нацистской Германии — прим. URA.RU). Малолетки появились месяца два назад, думаю, из-за того, что в 14 лет мозг легко поддается промывке. И судя по тому, как мы тогда вели бой, они под каким-то наркотиком — человек встает после прямого попадания пули в „альфа-зону“ (голова и грудь человека — прим. URA.RU). Это нереально, они, скорее всего, под наркотиком или адреналином — падают только после второго попадания в альфа. Почему они воюют — не знаю, может, деньги пообещали или еще что-то. Но случаи такие есть, малолетки воюют. Они в плен не сдаются — да и вообще ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) в плен не сдаются. Все понимают, если в бой вступила „трешка“ (третья гвардейская бригада спецназа ГРУ — прим. URA.RU), — в плен брать не будут», — рассказал спецназовец. По словам военнослужащего, в состав украинских ДРГ, с которыми ему приходилось вступать в бой, помимо несовершеннолетних солдат встречаются иностранные наемники с разных концов света: профессионалы военного дела. Но немногие принимают равный бой с бойцами «трешки». «Легендарная третья гвардейская бригада спецназа ГРУ — это закаленные и сильные духом люди. У нас нет слова „сдаться“ — только „вперед“. Наши бойцы обучены, они знают тактику боя. Кодекс „трешки“ — „Ни шагу назад!“, мы стоим до последнего. Наш отличительный знак — шлем легионера, и враги прекрасно знают, что если они встречаются с бойцами спецназа ГРУ, то выбора у них нет. Были случаи, когда противник отходил без вступления в огневой контакт, зная, что перед ним „трешка“», — заключил военнослужащий.